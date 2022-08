Sonic tornerà al cinema, ma i fan hanno una grande paura

Sonic the Hedgehog 3 arriverà nelle sale cinematografiche in tempo per il Natale del 2024: la Paramount ha infatti appena annunciato che il sequel del film di successo uscirà il 20 dicembre di quell’anno.

Complice anche il successo di giochi come il bellissimo Sonic Mania Plus (che potete acquistare su Amazon con consegna rapida) l’icona SEGA è tornata in auge negli ultimi tempi.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Sonic 2 – Il Film è riuscito a riportare sul grande schermo molti dei personaggi più amati dai videogiocatori.

Considerando quindi il clamore generato dal sequel, non sorprende che i lavori sul terzo capitolo stiano per prendere il via, sebbene i fan hanno seriamente “paura” di una cosa in particolare.

Come riportato da GamesRadar, Ben Schwartz – doppiatore di Sonic – ha recentemente condiviso la notizia su Twitter, postando una GIF del personaggio e della volpe Miles “Tails” Prower col Knuckles di Idris Elba.

La data di uscita vedrà Sonic 3 scontrarsi con Avatar 3 durante le vacanze di quell’anno. Ma non è tutto: alcuni fan sarebbero infatti preoccupati circa l’eventuale assenza di Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik.

Ad aprile di quest’anno, infatti, Carrey ha spiazzato i fan annunciando di avere maturato l’intenzione di ritirarsi:

«Mi ritiro, sono serio. Poi se arrivasse un copione scritto in oro dagli angeli, un progetto davvero importante per le persone, potrei anche continuare. Ora come ora, però, voglio prendermi una pausa.»

Non è chiaro quindi se l’attore reso celebre per ruoli come Ace Ventura e The Mask prenderà parte anche al terzo capitolo cinematografico delle avventure di Sonic: l’augurio dei fan, ovviamente, è che Carrey possa dire sì confermando la sua presenza.

Sonic 2 Il Film ha guadagnato ben 401 milioni di dollari al botteghino mondiale: nel cast, anche James Marsden e Colleen O’Shaughnessey.

Il regista della pellicola – Jeff Fowler – si è sempre detto assolutamente aperto alla realizzazione di vari sequel che mostrino ancora più personaggi tratti dall’universo di Sonic.