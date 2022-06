Overwatch 2 gratis per sempre, è ufficiale: ecco quando potrete provarlo

Tra i grandi protagonisti dello showcase Xbox + Bethesda è impossibile non citare Overwatch 2, il nuovo hero shooter di Blizzard che si è mostrato nuovamente in azione con una notizia molto importante.

A differenza di quanto accaduto con il primo capitolo (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon), Overwatch 2 sarà infatti rilasciato come free-to-play: significa che tutti i giocatori potranno giocarci gratis per sempre fin dal lancio e senza abbonamenti.

La notizia era nell’aria da diverso tempo in seguito alle ultime indiscrezione, ma nel corso dei molteplici annunci di Xbox + Bethesda Showcase 2022 c’è stata l’occasione di confermare un’ottima notizia per tutti gli utenti che attendevano con ansia il nuovo episodio del franchise.

Pur non avendo purtroppo svelato ancora una data di lancio ufficiale, Blizzard ha però voluto anticipare che il titolo sarà disponibile in accesso anticipato dal 4 ottobre, offrendo così la possibilità di provarlo anche prima del day one definitivo.

Nel corso della presentazione c’è stato spazio anche per presentare la nuova eroina giocabile: si tratta di Junker Queen, svelata in un nuovo trailer che mette in mostra quelle che saranno le sue nuove abilità.

Ricordiamo che si tratta del 36esimo personaggio giocabile svelato per Overwatch 2, che è plausibile immaginare sarà introdotto già a partire dalla prova in accesso anticipato del 4 ottobre.

In ogni caso, le novità non sembrano affatto finite qui: Blizzard ha infatti annunciato un evento stream per svelare ulteriori novità sul titolo, che sarà disponibile sui loro rispettivi canali dal 16 giugno. Gli appassionati vorranno dunque appuntare tale data sul proprio calendario.

Ricordiamo che Overwatch 2 sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch e resterà gratis per sempre: gli utenti dovranno dunque semplicemente scegliere la loro piattaforma di gioco preferita.

Qualche settimana fa avevamo avuto la possibilità di provare in anteprima la beta del secondo capitolo, che ci ha lasciato dubbi e altrettante curiosità.

