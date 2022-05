Organizzata una sfilata di moda di Senzaluce in Elden ring

Elden Ring è ormai entrato di diritto tra i giochi più amati e apprezzati degli ultimi anni, e continua a calamitare l’attenzione di moltissimi utenti nonostante siano passati ormai mesi dalla sua uscita.

Il capolavoro FromSoftware (lo trovate al miglior prezzo su Amazon) non è noto solamente per la sua difficoltà, per i suoi paesaggi e per i suoi boss, ma anche per la quantità spropositata di armi e armature presenti, che permettono la creazione di qualsivoglia personaggio dagli stili più disparati.

Dopo l’arrivo della Polizia della Moda, un personaggio che invade i mondi degli altri per giudicare gli outfit dei giocatori, adesso nel Subreddit di Elden Ring si sta organizzando un vero e proprio fashion show, in cui saranno mostrati armature e vestiti dei Senzaluce in base a diverse categorie.

Stando a quanto riportato da PCGamesN A quanto pare lo show sarebbe dovuto iniziare già tempo fa, ma a causa di alcuni problemi per quanto riguarda le iscrizioni la sua organizzazione ha rallentato.

La community ha votato la prima classe in grado di fare da apripista e inaugurare il fashion show, ed è stata scelta quella dei cavalieri.

Ci sono poi delle categorie separate i cosplay, ovvero per quelli che hanno deciso di dare al proprio personaggio l’aspetto di personaggi famosi, sia reali che di finzione.

Alcuni hanno anche espresso le proprie perplessità riguardo le condizioni decise per la sfilata, in particolare riguardo al tema scelto.

Mentre altri hanno spiegato con un update il motivo per cui alcune criticità riscontrate con le iscrizioni hanno portato a un sostanzioso ritardo dell’evento.

Insomma, la community di Elden Ring sembra proprio non voler smettere di darsi da fare, e dare pane per i denti per la creatività dei giocatori del suolslike.

A proposito di creatività, qualcuno ha pensato anche di includere nel gioco alcune situazioni iconiche della vita reale, come la spinosa vicenda che ha coinvolto Will Smith negli scorsi mesi.

Infine, la fantasia dei giocatori è arrivata a vette tali da arrivare a ricreare perfettamente lo stile di combattimento di Geralt di The Witcher in Elden Ring.