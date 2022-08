Oppo Reno 6 5G: sconto del 28% su MediaWorld!

Tornano anche oggi, martedì 16 agosto 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Oppo Reno 6 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 359€, rispetto agli usuali 499€ di listino, con uno sconto del 28% e un risparmio reale di 140€.

Lo smartphone Oppo Reno6 sarà il compagno perfetto per tutte le vostre attività quotidiane. L’autonomia è piuttosto considerevole e, in caso di necessità, è possibile fare affidamento sulla tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W per ricaricare il vostro smartphone al 100% in soli 28 minuti in totale sicurezza.

Lo smartphone Oppo Reno6 è animato dal processore Mediatek Dimensity 900, accompagnato da 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il dispositivo è dotato di un display da ben 6,4″ a risoluzione 1.080×2.400 con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e 440PPI come densità di pixel.

Il comparto fotocamera di Oppo Reno6 è costituito da un obiettivo principale da 64MP, uno grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP, nonché una fotocamera frontale per i selfie da 32 MP. Grazie al sensore di temperatura integrato, è possibile ottenere una maggiore precisione del colore, mentre la funzione Flash Snapshot mette a fuoco automaticamente non appena si apre la fotocamera.

Lo smartphone Oppo Reno6 è perfetto anche per il gaming, dato che la vostra esperienza sarà migliorata grazie alle vibrazioni realistiche dello Z-axis Linear Motor, dalla presenza di funzionalità avanzate e dal supporto al formato audio Dolby Atmos.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.