One Piece Odyssey, un assaggio del sistema di combattimento dinamico

A poche settimane dall’arrivo di One Piece Odyssey, a quanto pare è ora il momento di scoprire di più sulle principali feature del gameplay, incluso il profondo e dinamico sistema di combattimento.

Prodotto da Bandai Namco, il gioco è infatti in arrivo su console e PC via Steam e sarà ispirato alla saga manga di successo (che trovate anche su Amazon).

Già l’ultimo gameplay trailer aveva messo sul piatto tante nuove caratteristiche, a cui ora se ne aggiungo altre dello stesso pregio.

Quindi, dopo aver scoperto la data di uscita ufficiale, è ora il momento di dare uno sguardo più approfondito al gameplay legato al combat system.

Disponibile da oggi, il nuovo trailer mostra i sistemi principali nel gioco e assicura ai giocatori tutte le informazioni che devono avere su quello che esploreranno nel gioco (via comunicato stampa).

Dai controlli RPG base alle quattro diverse zone di attacco presenti nelle aree di battaglia – in modo che più personaggi siano attivi nello stesso momento.

Ma non è tutto: il video mostra anche come ottenere esperienza bonus in combattimento, in grado di aumentare significativamente il livello del personaggio in base alle azioni del giocatore, mettendo in mostra un sistema di gioco unico. Insomma, i fan sanno cosa aspettarsi.

Ricordiamo che i giocatori avranno l’opportunità di saperne ancora di più su One Piece Odyssey grazie alla demo che sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S davvero molto presto.

Se volete saperne di più sul gioco, recuperate anche il diario degli sviluppatori rilasciato online solo alcune settimane fa, il quale vi spiega per filo e per segno cosa aspettarci da uno dei giochi più attesi della prossima stagione.

Ricordiamo che Bandai Namco è anche al lavoro sul battle royale gratis di My Hero Academia, il quale promette grandi cose per gli amanti del manga originale.