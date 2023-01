One Piece Odyssey è ora disponibile gratis in prova: ecco come scaricare la demo

Da questo momento è disponibile una gradita sorpresa per tutti i fan del celebre anime e manga di Eiichiro Oda: adesso potete provare gratuitamente e senza costi aggiuntivi l’atteso One Piece Odyssey, uno dei giochi più attesi in uscita per questo mese.

Il JRPG di ILCA e Bandai Namco uscirà ufficialmente il prossimo 13 gennaio (potete prenotarlo su Amazon): il nuovo adattamento videoludico ha attirato fin da subito l’attenzione dei fan, che potranno cominciare a scoprire i primi momenti dell’avventura.

Come già precedentemente rivelato in un apposito trailer dedicato, la demo disponibile su PS5, PS4 e Xbox Series X consentirà infatti di trasferire i progressi nel gioco completo, sbloccando allo stesso tempo alcuni piccoli ma interessanti bonus dopo averla completata.

Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non è stata ancora annunciata una demo su PC, né è attualmente disponibile un download dedicato: potrete dunque provare in anteprima il nuovo JRPG esclusivamente su console.

La demo vi consentirà di provare senza ulteriori limiti tutta la prima parte di One Piece Odyssey, offrendovi poi la possibilità di continuare la vostra avventura acquistando l’edizione completa, in uscita tra pochi giorni.

Potete scaricare la versione di prova gratuita cercandola negli store ufficiali dalle vostre console o, più comodamente, attraverso i seguenti link in base alla versione che più vi interessa:

Si tratta dunque di un’ottima opportunità per poter provare uno dei titoli più attesi dell’anno, soprattutto per i fan dell’omonimo anime e manga: non possiamo che augurarvi dunque un buon download e un buon divertimento, in attesa dell’uscita ufficiale del gioco completo.

Se volete scoprirne di più sul nuovo adattamento videoludico di One Piece, prima di procedere con il download, vi ricordiamo che l’ultimo trailer ha mostrato più nel dettaglio il sistema di combattimento dinamico.

Inoltre, lo scorso mese abbiamo già avuto la possibilità di provare in anteprima il titolo, raccontandovi le nostre prime impressioni in vista dell’imminente recensione.