Oltre 200€ di sconto su iPhone 11 Pro nelle offerte tech di MediaWorld!

La nota catena MediaWorld ha lanciato una promozione imperdibile, chiamata “Il Top della tecnologia“, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti sino a domenica 25 aprile, per rinnovare il vostro armamentario di dispositivi tecnologici in casa e non solo. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra smartphone, notebook, tablet, smart TV e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo l’APPLE iPhone 11 Pro da 64GB in colorazione Verde Notte, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto ai 1.078€ usuali di listino, per un risparmio reale di 279€.

Il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera da 12 MP con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, ideale per qualsiasi tipologia di scatto dobbiate realizzare. Inoltre, consente di girare video in 4K fino a 60 fps, per il massimo della fluidità, e di servirvi anche della speciale e accurata modalità bokeh, per spettacolari ritratti dallo sfondo sfocato.

Per quanto riguarda lo schermo integrato, l’APPLE iPhone 11 Pro è dotato di un display Super Retina XDR da 5,8″ a risoluzione 2436×1125 pixel e densità pari a 458 ppi, per il massimo della nitidezza delle immagini. A proteggerlo, un vetro ultra-resistente, che si affianca al fatto che il telefono sia anche resistente alla polvere e all’acqua (fino a 30 minuti a quattro metri di profondità, con standard IP68).

