Ok God of War Ragnarok, ma quali sono i migliori lanci PlayStation di sempre?

I PlayStation Studios hanno prodotti molti blockbuster di successo, dove God of War Ragnarok è solo l’ultimo esponente degli studi.

E ci siamo già dimenticati di Marvel’s Spider-Man? L’avventura di Peter Parter che su PS5 e PS4 prima (lo trovate ancora su Amazon) ha fatto riscoprire l’amore dei videogiocatori per la Marvel.

Anche The Last of Us Part II è stato un titolo indimenticabile, un videogioco che ha venduto tantissimo nonostante la marea di polemiche che si è portato dietro.

Mentre God of War Ragnarok si porta a casa un record davvero clamoroso, il più importante, c’è chi ha voluto fare un resoconto dei PlayStation Studios.

I PlayStation Studios, conglomerato di studi first party che per un attimo si era creduto potessero includere anche Kojima Productions, hanno sfornato tantissimi titoli.

Produzioni che devono creare sempre un impatto forte sul mercato e che, spesso, ce l’hanno fatta agilmente. Ma quali sono stati i migliori?

Il profilo Twitter di Benji-Sales, che monitora spesso il lato finanziario dell’industria dei videogiochi, ha fatto un resoconto dei migliori lanci dei videogiochi PlayStation Studios.

Stando ai dati pubblicati ufficialmente nelle varie occasioni, la classifica non presenta grosse sorprese:

The Biggest PlayStation Studios Launches Ever 1. God of War Ragnarok – 5.1m in 5 Days

2. The Last of Us Part II – 4m in 3 Days

3. Spider-Man – 3.3m in 3 Days

4. God of War (2018) – 3.1m in 3 Days pic.twitter.com/QGflAVQztd — Benji-Sales (@BenjiSales) November 23, 2022

A vincere è proprio God of War Ragnarok con 5.1 milioni di copie in 5 giorni.

A seguire proprio la già citata opera di Naughty Dog con 4 milioni in 3 giorni, l’amichevole ragno di quartiere con 3.3 milioni in 3 giorni e poi… ancora God of War, ma l’episodio del 2018 con 3.1 milioni in 3 giorni.

Il ritorno di Kratos e Atreus ha conquistato più di tutti i giocatori PlayStation, anche grazie a una storia piena di colpi di scena (di cui alcuni nascosti in piena vista).

Chissà se numeri del genere potrebbero essere raggiunti anche con un eventuale Castlevania, franchise su cui il director di Ragnarok vorrebbe lavorare volentieri.

Mentre i PlayStation Studios continuano ad allargarsi con tante acquisizioni nuove.