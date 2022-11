God of War Ragnarok batte tutti e ottiene il record più importante

God of War Ragnarok è uscito da alcuni giorni su console PlayStation 4 e 5, ottenendo da subito un notevole successo di critica e pubblico.

La nuova avventura di Kratos e Atreus (che trovate in sconto su Amazon) ha infatti dimostrato grande stile nel concludere una delle saghe più amate degli ultimi anni.

Nonostante il director del gioco abbia purtroppo negato che al momento siano in lavorazione contenuti aggiuntivi per Ragnarok, il titolo in questione ha però tagliato un traguardo davvero niente male.

Come riportato anche su ResetEra, God of War Ragnarok ha venduto 5,1 milioni di copie nella sua prima settimana, diventando di fatto il gioco first party con le vendite più rapide tra quelli facenti parte dell’ecosistema PlayStation.

Con un post Twitter apparso sul profilo ufficiale PlayStation, la compagnia nipponica ha infatti rivelato di aver da poco raggiunto il record in questione.

«Congratulazioni a Sony Santa Monica per aver reso God of War Ragnarok il gioco di lancio first party venduto più velocemente nella storia di PlayStation», si legge nel post originale.

Poco sotto, il tweet di PlayStation che conferma la notizia:

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Insomma, quello raggiunto dall’ultima avventura di Kratos e figlio è senza ombra di dubbio un traguardo destinato a fare la storia del mondo PlayStation, dando così modo di sperare che il franchise di GoW non si chiuda con questo secondo capitolo.

Restando in tema, di recente il director di God of War Ragnarok Eric Williams ha parlato di una scelta “controversa” legata a Mjolnir, il leggendario martello di Thor.

Ma non solo: nell’ultimo episodio dello spoilercast di Kinda Funny Games, sempre Williams ha accennato anche al desiderio di realizzare un nuovo Castlevania, semmai Konami glielo consentisse.

Infine, vi eravate accorti che la sorpresa più grande del gioco è stata nascosta addirittura in piena vista ma nessuno (o meglio, quasi nessuno) l’ha notata?