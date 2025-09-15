Le offerte d’autunno sono ufficialmente iniziate sul PlayStation Store e, come ogni anno, trasformano il negozio digitale in una vera e propria miniera d’oro per chi vuole ampliare la propria libreria senza svuotare il portafoglio.

L’iniziativa Avventure Autunnali che trovate qui mette in promozione centinaia di giochi per PS4 e PS5, ma a colpire di più è la quantità di titoli di nuova generazione che si possono portare a casa con meno di dieci euro. Una manna per chi vuole rimediare ai buchi nel proprio backlog.

Non è un caso che Sony abbia deciso di spingere così forte in questo momento: dopo le giornate dedicate alle demo gratuite di PS5 la scorsa settimana, ora è il turno di veri e propri affari da mettere subito nel carrello.

Troviamo per esempio Assetto Corsa Competizione, che da 39,99 euro scende a soli 9,99 euro, un taglio del 75% che rende irresistibile l’idea di tornare in pista.

Gli amanti delle avventure open world possono riscoprire Watch Dogs Legion nella sua versione PS4 & PS5 a soli 6,99 euro, con un clamoroso sconto del 90%, mentre chi predilige esperienze più intime può optare per Brothers: A Tale of Two Sons Remake, in offerta a 7,99 euro.

Per chi ama le atmosfere cupe, Little Nightmares II è l’occasione perfetta per farsi avvolgere dall’incubo a un prezzo ridicolo: 9,89 euro, con un ribasso del 67%.

Non mancano i gestionali, con Anno 1800 Console Edition a 5,99 euro, e nemmeno le avventure mitologiche, visto che Immortals Fenyx Rising si porta a casa con appena 7,99 euro.

Gli appassionati di action puri possono tornare a impugnare le armi con Serious Sam 4 a 7,99 euro, mentre i nostalgici hanno modo di rivivere Tomb Raider Legend a 9,99 euro, riportandosi a casa un pezzo di storia del gaming.

Gli sconti toccano anche il mondo delle corse con MotoGP 23 a soli 5,99 euro, e quello delle novità con Flintlock: The Siege of Dawn a 9,99 euro. Non mancano le esperienze particolari, come Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month e Two Point Campus entrambi a 7,49 euro, o il frenetico Have a Nice Death in saldo a 9,99 euro.

Per gli amanti degli RPG, invece, c’è Baldur's Gate 3 a 59,99 euro invece che 79,99 euro, Scarlet Nexus a 9,79 euro, e chi vuole un’esperienza narrativa diversa può scaricare Pentiment a 9,99 euro.

Ciliegina sulla torta, l’eccentrico Bugsnax scende a 8,79 euro, pronto a regalare qualche ora di assurdità videoludica.

In sintesi, questa tornata di offerte non lascia scuse: che siate cacciatori di trofei, esploratori di mondi aperti o semplicemente curiosi di provare qualcosa di nuovo, il momento di comprare è adesso. Come sempre, i saldi hanno una durata limitata, e conviene dare un’occhiata all’intero catalogo perché le «Avventure Autunnali» nascondono molte altre sorprese oltre a quelle più pubblicizzate. Chi vuole arrivare preparato all’inverno sa dove andare: direttamente sul PlayStation Store.