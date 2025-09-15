Avatar di Tyrael87 9
Aveva ragionissima Umberto Eco :uhmsisi:
Non si fa prima allora ad ammettere che i voti in numero sono inutili?
Totalmente. Me la farei tatuare quella frase.
Per niente. Non sono inutili, ma non devono essere l'unica cosa ad essere letta in una review.
10 non lo darei mai a clair obscur, cronos pure se non mi piace, se li merita
