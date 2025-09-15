MicroProse ha annunciato ufficialmente che pubblicherà Darkenstein 3D, un nuovo sparatutto in prima persona che omaggia i grandi classici degli anni ’90. La notizia farà felici i nostalgici: il gioco sarà disponibile gratuitamente a partire dal 21 ottobre.

Gli sviluppatori dichiarano di essersi ispirati a titoli leggendari come Wolfenstein, Doom, Enemy Territory e Quake 3, proponendo un mix di azione frenetica e atmosfere old school.

In Darkenstein 3D vestiremo i panni di Hobo Guy, un vagabondo americano che, per una serie di circostanze assurde, si ritrova a combattere contro un esercito di nazisti dopo che questi hanno rapito il suo cane. Una premessa volutamente sopra le righe, che introduce un’avventura ricca di ironia e sangue.

Il gioco proporrà 13 livelli pieni d’azione, ognuno ambientato in scenari diversi come castelli, deserti, bunker e valli. Il gameplay sarà frenetico e improntato al movimento costante, con il fucile a pompa come arma principale e un arsenale variegato a disposizione per abbattere ondate di nemici.

Ad accompagnarci ci sarà anche un compagno inaspettato: un ratto assetato di sangue che potrà aiutare nei combattimenti.

Lo sviluppatore Rowye ha spiegato la sua visione con parole chiare: «Ho passato anni immerso in giochi come Return to Castle Wolfenstein ed Enemy Territory, creando mappe per questi titoli e per Quake 3. Darkenstein 3D è il mio modo di riportare in vita quell’energia caotica e veloce. È uno sparatutto grezzo, che vive a metà strada tra i primi classici come Doom e Wolfenstein 3D e l’era moderna. Più rumoroso, più sanguinoso, folle e pensato per essere giocato senza tregua.»

Prodotto in caricamento

Per chi volesse provarlo in anteprima, è già disponibile una demo giocabile su Steam qui. Al momento, il titolo sembra destinato esclusivamente al PC e sarà distribuito su Steam, GOG e itch.io.

Una vera lettera d’amore ai fan degli FPS vecchia scuola, e l’occasione perfetta per rivivere l’adrenalina delle prime sessioni di Wolfenstein e Doom in versione moderna.