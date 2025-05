Xiaomi TV A Pro 55" QLED 4K a MENO DI 400€! IMPERDIBILE!

Se siete alla ricerca di un televisore 4K di alta qualità a un prezzo davvero competitivo, l'offerta attuale di Unieuro sullo Xiaomi TV A Pro potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Questo elegante modello da 55 pollici QLED è disponibile al prezzo promozionale di 399,99€, con uno sconto di quasi 200€ rispetto al prezzo consigliato di 599,90€. Si tratta di un'opportunità imperdibile per portarsi a casa una smart TV 4K dalle caratteristiche tecniche di alto livello.

Xiaomi TV A Pro 55", chi dovrebbe acquistarla?

Xiaomi TV A Pro si distingue innanzitutto per il suo design senza cornici, pensato per massimizzare il rapporto schermo-corpo e offrire un'esperienza visiva completamente immersiva. La tecnologia QLED 4K Ultra HD abbinata al supporto Dolby Vision garantisce immagini straordinariamente vivide, con un contrasto marcato, neri profondi e colori brillanti. Il pannello copre inoltre la gamma cromatica DCI-P3, assicurando fedeltà e realismo cromatico degni degli standard hollywoodiani.

Dal punto di vista dell'intrattenimento, il sistema operativo Google TV rappresenta un valore aggiunto fondamentale. Non solo vi consente di accedere a un'ampia varietà di contenuti in streaming, ma li organizza in maniera intelligente, aggregando i vostri abbonamenti preferiti e suggerendo contenuti personalizzati. Inoltre, potrete scegliere tra oltre 10.000 applicazioni disponibili sul Google Play Store, rendendo la TV un vero e proprio hub multimediale.

Non meno importante è l'integrazione con l'ecosistema Xiaomi Home: grazie al supporto per l'assistente vocale Google Assistant, vi basterà un semplice comando vocale per controllare tutti i dispositivi smart compatibili presenti nella vostra abitazione, dal robot aspirapolvere alle telecamere di sorveglianza.

Con un prezzo attuale di 399,99€, Xiaomi TV A Pro 55'' si presenta come una delle migliori occasioni sul mercato per chi desidera una TV 4K QLED completa, elegante e smart. Un acquisto consigliato per chi vuole il massimo senza spendere una fortuna.

Vedi offerta su Unieuro