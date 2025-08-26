Se state cercando un modo per espandere in maniera semplice ed efficace la memoria della vostra console, questa offerta su Amazon è un’occasione da non perdere. La WD_BLACK C50 Expansion Card da 2TB è attualmente disponibile al prezzo di soli 199,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo più basso recente di 265,60€. Un risparmio considerevole per chi desidera più spazio senza compromettere le prestazioni.

WD_BLACK C50 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

La WD_BLACK C50 da 2TB è una scheda di espansione ufficialmente concessa in licenza da Microsoft, progettata appositamente per garantire un’integrazione completa con le console Xbox Series X e Xbox Series S. Grazie alla tecnologia Xbox Velocity Architecture, potrete beneficiare di caricamenti rapidi, prestazioni costanti e un accesso immediato alla vostra libreria di titoli. Inoltre, la compatibilità con la funzione Quick Resume vi consente di passare istantaneamente da un gioco all’altro senza dover attendere noiosi tempi di ricarica.

Con ben 2 TB di memoria aggiuntiva, avrete la possibilità di installare e conservare un vasto numero di giochi tripla A, indie e titoli del Game Pass, senza più preoccuparvi di dover eliminare contenuti per fare spazio alle nuove uscite. A rendere l’offerta ancora più interessante, è incluso anche un abbonamento di 1 mese a Xbox Game Pass, che vi permetterà di esplorare fin da subito centinaia di giochi disponibili nel catalogo.

Dal punto di vista pratico, l’installazione è estremamente semplice: basta inserire la scheda nello slot dedicato e il gioco è fatto, senza configurazioni complesse o accessori aggiuntivi. La natura plug-and-play del dispositivo lo rende accessibile a tutti i giocatori, anche a chi non ha particolare dimestichezza con le soluzioni di archiviazione esterne.

In definitiva, la WD_BLACK C50 2TB su Amazon a soli 199,99€ rappresenta una delle migliori occasioni per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco su Xbox Series X|S. Si tratta di un investimento che unisce spazio, velocità e affidabilità, elementi fondamentali per godersi appieno le nuove generazioni di videogiochi. Considerando lo sconto attuale, è il momento perfetto per approfittarne. Per maggiori dettagli inerenti al prodotto, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

