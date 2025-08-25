L’industria dei videogiochi concede raramente seconde possibilità, ma Grinding Gear Games sembra pronta a sfruttare la sua occasione con Path of Exile 2 (qui trovate la nostra recensione), l’action RPG attualmente in accesso anticipato a pagamento su PlayStation 5.

Dal 29 agosto all'1 settembre il titolo sarà giocabile gratuitamente da tutti, in concomitanza con l’arrivo di The Third Edict, un aggiornamento talmente corposo da essere considerato una vera espansione. Una mossa audace che mira a riconquistare la fiducia della community dopo le critiche ricevute con il primo update.

Il weekend gratuito non prevede alcuna limitazione: i personaggi potranno crescere liberamente e tutti i progressi ottenuti resteranno salvati sull’account. Chi vorrà continuare potrà acquistare una chiave di accesso anticipato o attendere il lancio free-to-play della versione completa. Per l’occasione, il team tecnico ha potenziato i server per gestire l’afflusso previsto di giocatori, anche se l’esperienza di altri titoli suggerisce che i primi giorni potrebbero comunque risultare complessi.

Per incentivare la partecipazione, gli sviluppatori hanno preparato tre oggetti cosmetici esclusivi - un cappuccio, un bastone e un mantello - ottenibili completando il primo atto durante l’evento. Ricompense che, per la loro rarità, potrebbero assumere un valore speciale agli occhi dei fan.

Dopo il deludente primo aggiornamento che aveva acceso critiche e malumori, Grinding Gear Games ha adottato una strategia di supporto costante e comunicazione trasparente, riuscendo gradualmente a ricostruire il rapporto con la community. Gli indicatori di interesse e partecipazione non raggiungevano questi livelli dalla fine del 2024, quando era stato lanciato l’accesso anticipato.

La combinazione tra nuovi contenuti, prova libera senza vincoli e dialogo diretto con i giocatori rappresenta un banco di prova cruciale. Sarà il momento di verificare non solo la tenuta tecnica del gioco, ma anche se la strategia di recupero dello studio sia davvero riuscita a riportare Path of Exile 2 al centro del competitivo mercato degli action RPG.