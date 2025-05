The Last of Us Parte II Remastered per PS5 è in offerta su Unieuro a 29,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 40%! Vi cattureranno le migliorie tecniche pensate per PS5, come l'output in 4K e il supporto per il feedback aptico del controller DualSense. Questa versione definitiva include anche contenuti esclusivi: la nuova modalità survival, i livelli perduti mai pubblicati prima e commenti degli sviluppatori. Approfittate della consegna gratuita o del ritiro in negozio.

Vedi offerta su Unieuro

The Last of Us Parte II Remastered per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

The Last of Us Parte II Remastered è consigliato sia ai fan della saga che non hanno ancora giocato questo capolavoro, sia a chi ha già vissuto l'avventura su PS4 e desidera riscoprirla con una qualità visiva superiore. Le migliorie tecniche, come l'output in 4K in modalità Fedeltà, i tempi di caricamento ottimizzati e lo sfruttamento del feedback aptico del DualSense, vi regaleranno un'esperienza di gioco immersiva come mai prima. La nuova modalità roguelike e i contenuti inediti, come i "livelli perduti" e la possibilità di controllare personaggi secondari, renderanno l'acquisto vantaggioso anche per chi conosce già la storia di Ellie e Abby.

The Last of Us Parte II Remastered rappresenta un'opportunità imperdibile soprattutto per gli appassionati di giochi narrativi e d'azione. Il titolo vincitore di oltre 300 premi Game of the Year soddisferà le esigenze di chi cerca un'esperienza emotivamente coinvolgente con un gameplay raffinato. I fan della serie HBO troveranno particolarmente interessante poter continuare la storia di Joel ed Ellie, mentre le numerose funzioni di accessibilità, incluse le nuove descrizioni audio, rendono il gioco fruibile a un pubblico ancora più ampio.

A soli 29,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 40% e consegna gratuita, The Last of Us Parte II Remastered rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti i possessori di PS5. Se siete fan della serie HBO o giocatori che desiderano rivivere questa straordinaria avventura con una qualità visiva e tecnica superiore, questo capolavoro narrativo vi cattureranno con la sua storia emotivamente coinvolgente.

Vedi offerta su Unieuro