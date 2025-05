Unità disco PS5: l'accessorio che mancava alla tua console, torna disponibile!

Se siete in possesso di una PS5 Digital Edition o PS5 Pro e volete espandere le vostre possibilità di gioco e intrattenimento, non potete lasciarvi sfuggire questa promozione attiva su Comet: l'unità disco ufficiale per PS5 è disponibile a soli 79,99€. Un'opportunità imperdibile per aggiungere il supporto ai dischi Blu-ray alla vostra console e sbloccare un mondo di contenuti fisici.

Unità disco PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa unità disco esterna è compatibile esclusivamente con la PlayStation 5 Digital Edition del gruppo modello CFI-2000 (Slim) e PS5 Pro, e consente di trasformare la console digitale in una versione con lettore ottico. L'installazione è semplice e richiede una connessione a Internet per associare l'accessorio alla console. Una volta collegata, potrete accedere a una vasta gamma di giochi su disco per PS5 e PS4, oltre che a contenuti multimediali su Blu-ray, Blu-ray Ultra HD 4K e DVD.

Questa offerta è particolarmente interessante per chi desidera recuperare giochi in formato fisico a prezzi spesso più convenienti rispetto al digitale, o per gli utenti che collezionano edizioni fisiche da aggiungere alla propria libreria. Inoltre, grazie al supporto ai dischi video, l'unità consente di sfruttare la PS5 come lettore multimediale per film e serie TV in altissima definizione.

A fronte di un investimento contenuto, potrete potenziare in modo significativo la vostra console PS5 Digital Edition e PS5 Pro, estendendone le funzionalità e aumentandone il valore complessivo. Non è facile trovare questo accessorio a un prezzo più conveniente, ed è probabile che le scorte siano limitate.

Vi consigliamo quindi di approfittare subito di questa offerta Comet e di acquistare l'unità disco per PS5 Slim Digital Edition e PS5 Pro a soli 79,99€, prima che vada esaurita.

Vedi offerta su Comet