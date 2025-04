Trasforma il tuo iPhone in una console con Backbone One: ora a META PREZZO!

Se siete alla ricerca di un controller mobile che trasformi il vostro iPhone in una vera e propria console portatile, l'offerta attualmente disponibile su Amazon potrebbe essere l'occasione perfetta. Il Backbone One per iPhone (con connettore Lightning) è disponibile a soli 59,99€, con uno sconto eccezionale del 50% rispetto al prezzo consigliato di 119,99€. Un affare imperdibile per gli appassionati di gaming in mobilità.

Backbone One, chi dovrebbe acquistarlo?

Backbone One è pensato per tutti coloro che desiderano godere di un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente direttamente dal proprio smartphone. Dotato di tasti analogici reattivi, levette cliccabili e pulsanti d'azione rapidi, questo controller garantisce una risposta immediata e precisa, fondamentale per titoli competitivi come Call of Duty, Fortnite, Roblox e Genshin Impact.

La connessione diretta tramite porta Lightning assicura una latenza minima, mentre la ricarica pass-through e il jack da 3,5 mm permettono di continuare a giocare senza interruzioni, utilizzando anche le cuffie cablate preferite. Il Backbone One è compatibile con tutti gli iPhone dotati di connettore Lightning, inclusi i modelli più recenti fino a iPhone 14, con adattatori inclusi per i modelli Pro.

Un altro vantaggio da non sottovalutare è l'inclusione di 1 anno di Backbone+, un servizio che consente di accedere a funzionalità avanzate come la registrazione dello schermo, il gioco su altri display e la scoperta di nuovi titoli, trasformando l'app Backbone in un vero e proprio hub di gioco. Inoltre, grazie alla compatibilità con PS Remote Play, Xbox Remote Play e Steam Link, potrete giocare ai vostri titoli per console e PC anche lontano da casa.

Disponibile ora a 59,99€, Backbone One rappresenta un acquisto altamente consigliato per chi desidera portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore. Approfittate subito di questa promozione esclusiva e trasformate il vostro iPhone nella console portatile definitiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori controller mobile per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon