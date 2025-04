Super Mario Bros. Wonder a meno di 39€: l'OFFERTA che ogni fan Nintendo stava aspettando!

Se siete fan di Mario e non avete ancora messo le mani sull'ultima avventura dell'idraulico più famoso del mondo, questa è l'occasione perfetta per farlo. Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch è infatti disponibile su AliExpress a soli 38,36€, una delle offerte più vantaggiose attualmente reperibili online per un titolo di prima fascia.

Vedi offerta su Aliexpress

Super Mario Bros. Wonder, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Bros. Wonder (qui trovate la nostra recensione completa) rappresenta il primo capitolo completamente nuovo della serie "Super Mario Bros." da oltre dieci anni, e segna un ritorno in grande stile al gameplay a scorrimento orizzontale 2D, rinnovato con elementi innovativi che cambiano radicalmente l'esperienza di gioco. Il titolo introduce i cosiddetti "fiori meraviglia", che alterano il mondo di gioco in modi sorprendenti e imprevedibili, rendendo ogni livello un'esperienza unica.

Il gioco include un comparto multiplayer sia locale che online, ideale per divertirsi con amici e familiari in partite cooperative caotiche e spassose. Non mancano poi le novità nel roster dei personaggi: oltre ai classici Mario, Luigi, Toad e Peach, in questo titolo è possibile giocare anche nei panni di Daisy e Yoshi, ampliando le possibilità di scelta e il divertimento.

Una delle aggiunte più iconiche di questo nuovo capitolo è il potenziamento che trasforma Mario in un elefante, regalando sequenze esilaranti e nuove meccaniche di interazione con l'ambiente. Il gioco, pur presentando un gameplay ricco e sorprendente, mantiene un'impostazione accessibile, rendendosi perfetto anche per i più piccoli e per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei videogiochi.

Con un prezzo così competitivo, Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch a soli 38,36€ su AliExpress si configura come un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando il valore di un'esclusiva Nintendo di tale portata. Se desiderate arricchire la vostra libreria Switch con un titolo fresco, innovativo e divertente, questa offerta fa al caso vostro.

