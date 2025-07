L'artbook ufficiale di Clair Obscur: Expedition 33 riceverà una nuova edizione ancora più preziosa e che gli appassionati del fenomeno videoludico del 2025 non vorranno lasciarsi scappare.

La casa editrice francese Pix'n Love ha infatti annunciato che l'artbook riceverà anche una bellissima Collector's Edition, che a differenza dell'edizione standard (che potete invece già prenotare su Amazon) costerà addirittura il doppio.

Come segnalato da VideoGamer, la versione da collezione si distingue per una copertina esclusiva stampata in colore Oro Pantone e con una custodia rigida che richiama Alicia, uno dei personaggi principali dell'opera firmata Sandfall Interactive.

A completare il pacchetto troviamo una placca metallica numerata che certifica l'autenticità e l'esclusività dell'edizione, una medaglia commemorativa e dieci litografie di alta qualità che rappresentano alcuni dei momenti e delle ambientazioni più iconiche del titolo.

Potete ammirare questa bellissima edizione da collezione, che costerà ben 79,90€, nel seguente video promozionale ufficiale:

Ricordiamo che l'artbook completo raccoglie oltre 300 pagine di materiale inedito utilizzato durante lo sviluppo del gioco, con ambientazioni mozzafiato, design dei personaggi, concept art elaborati e oggetti di scena.

Attualmente la pubblicazione è principalmente destinata al mercato francese, ma abbiamo un'ottima notizia: Pix'n Love ha già confermato attraverso i propri canali social l'intenzione di espandere la distribuzione a livello internazionale.

«Sì, l'artbook ufficiale di Expedition 33 sarà adattato in diverse lingue, incluso l'inglese. Condivideremo presto maggiori informazioni rivelando l'elenco dei nostri partner stranieri».

Al momento non sappiamo se tra le traduzioni sia prevista anche quella in lingua italiana, ma la possibilità di avere questi volumi da collezione in inglese sarà un compromesso più che accettabile per i più grandi fan dell'opera.

Le prenotazioni per la Collector's Edition sono già aperte sul sito ufficiale di Pix'n Love, ma vi terremo aggiornati non appena e se saranno disponibili anche su altri store italiani.