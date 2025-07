La community di giocatori di Mario Kart World ha finalmente ottenuto quello che chiedeva a gran voce da mesi, anche se Nintendo ha scelto di fare marcia indietro solo parzialmente sulle sue controverse decisioni iniziali.

Il precedente aggiornamento dell'esclusiva Switch 2 aveva fatto discutere fortemente la community, dato che Nintendo aveva deciso di limitare fortemente la selezione dei circuiti "completi" senza intermezzi, creando non poca frustrazione e portando a un lento e progressivo abbandono della componente online.

Evidentemente la casa di Kyoto ha deciso di ascoltare in parte le richieste dei fan: da questo momento è infatti disponibile l'aggiornamento 1.2.0 che rivoluziona completamente l'esperienza di gioco, introducendo modifiche decisamente interessanti (via Kotaku).

Tra tutte le novità, quella che farà più discutere riguarda il drastico indebolimento dell'intelligenza artificiale in tutte le modalità eccetto la modalità Battaglia, una mossa che sta già dividendo la fanbase.

L'IA di Mario Kart World (lo trovate in bundle con Switch 2 su Amazon) si era rivelata particolarmente aggressiva, anche a causa dei 24 corridori disponibili su un circuito, rendendo dunque notevolmente difficile riuscire a ottenere le 3 stelle per ogni torneo.

Questo aggiornamento renderà molto più facile riuscire ad arrivare primi su ogni percorso, provando così a riconquistare chi aveva abbandonato il titolo per frustrazione.

La resa dei conti con i percorsi tradizionali

La novità più importante riguarda sicuramente l'aumento della frequenza di apparizione dei circuiti a tre giri nelle selezioni casuali delle modalità "VS Race" e nelle partite wireless: una decisione che arriva dopo settimane di critiche feroci da parte dei giocatori, stanchi di dover affrontare continuamente i tratti di collegamento tra i circuiti veri e propri - quelli che molti considerano semplici "riempitivi" privi della complessità strategica tipica della serie Mario Kart.

Ricordiamo che al lancio era possibile scegliere in automatico questi percorsi tramite l'opzione casuale e, dato che i percorsi di intermezzo non piacevano a molti giocatori, quasi tutti gli utenti finivano per far scegliere al caso, pur di avere un'esperienza più simile ai precedenti capitoli.

Nintendo aveva tuttavia eliminato questa scorciatoia, apparentemente nel tentativo di costringere i giocatori a vivere Mario Kart World "nel modo giusto": le piste regolari non erano state del tutto cancellate, ma la loro probabilità era diminuita notevolmente, dato che ora la selezione casuale includeva proprio anche gli intermezzi.

Con la patch 1.2.0 c'è stata dunque una parziale marcia indietro, sebbene non si sia ancora tornati alla situazione al day-one: un piccolo passo in avanti ben apprezzato, anche se difficilmente basterà per riconquistare i giocatori più scettici.

L'aggiornamento 1.2.0 non si limita a questi cambiamenti principali: il Boomerang ha visto ridotta la sua capacità di inseguimento, mentre il sistema di distribuzione degli oggetti è stato riequilibrato per ridurre la probabilità di ottenere il Fungo Triplo nelle posizioni arretrate quando le regole degli oggetti non sono impostate su "Frantic". Al contrario, la probabilità di ottenere il Blocco? è stata aumentata rispetto al passato.

La modalità di corsa libera nell'open world ha inoltre ricevuto un piccolo aggiornamento alla quality-of-life: una volta raccolti tutti gli Interruttori P, i Pannelli? e le Medaglie Peach, i colori dei vari numeri cambieranno aspetto.

Inoltre, ora nella modalità VS Race del gioco singolo è ora possibile selezionare tra le regole COM la possibilità di disattivarla del tutto, mentre sia nel singolo che nel multiplayer è stata aggiunta l'opzione "Solo Funghi" alle regole degli oggetti.

Anche il sistema di spettatore nelle modalità online ha ricevuto un upgrade significativo: ora è possibile scegliere chi guardare durante "Knockout Tour" e "Balloon Battle", oltre a mostrarci il tempo di attesa fino alla prossima gara o battaglia.

Sono stati anche introdotti numerosi bugfix, che potete scoprire nel dettaglio nel changelog completo in lingua inglese: l'aggiornamento di Mario Kart World è già disponibile per il download da adesso.