Se siete alla ricerca di un videogioco cooperativo capace di unire azione, narrazione coinvolgente e mondi immaginari ricchi di sorprese, non potete lasciarvi sfuggire questa imperdibile offerta su Split Fiction per Nintendo Switch 2. Disponibile su Instant Gaming a soli 35,19€, il gioco vanta uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino di 50€. Un'occasione unica per vivere un'avventura emozionante insieme a un'altra persona.

Split Fiction, chi dovrebbe acquistarlo?

Split Fiction è il nuovo titolo creato dal team vincitore del Game of the Year 2021 con It Takes Two, e porta su Nintendo Switch 2 la stessa formula vincente fatta di cooperazione, fantasia e creatività. In questa avventura impersonerete Mio e Zoe, due scrittrici intrappolate nei propri mondi narrativi dopo un incidente con un dispositivo che cerca di rubare le loro idee. Solo collaborando riusciranno a superare ostacoli, risolvere enigmi e recuperare i propri ricordi.

Ciò che rende Split Fiction così speciale è la continua alternanza tra ambientazioni fantascientifiche e fantasy, dove vi ritroverete a domare draghi, affrontare troll, combattere come cyber-ninja o persino schivare auto volanti. Ogni sezione del gioco propone meccaniche differenti, sempre improntate al gioco di squadra e alla creatività. Il tutto è accompagnato da uno stile visivo vivace e una narrazione toccante, che racconta una storia di amicizia e fiducia reciproca.

Split Fiction per Switch 2 supporta il co-op locale ed è ottimizzato per la nuova console Nintendo, con caricamenti rapidi e una resa visiva solida sia in portabilità che su TV. Grazie alla funzione GameShare, potrete giocare in due anche se solo uno possiede il gioco, rendendolo perfetto per il multiplayer da divano.

A soli 35,19€, Split Fiction rappresenta un acquisto consigliatissimo per chi cerca un'esperienza cooperativa originale, profonda e piena di sorprese. Se amate le storie ricche di emozioni e la possibilità di condividere l'avventura con un'altra persona, questa è l'offerta che stavate aspettando.

Vedi offerta su Instant Gaming