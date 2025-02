Sony LinkBuds Open a 104€: leggeri come l’aria, potenti come un DJ!

I Sony LinkBuds Open sono auricolari Bluetooth True Wireless che rivoluzionano il modo di ascoltare la musica. Grazie al loro design aperto e al supporto Air Fitting, vi offrono comfort ed esperienza audio di alta qualità, mantenendovi connessi all'ambiente circostante. Con una durata della batteria fino a 22 ore, sono perfetti per l'uso quotidiano e per le vostre sessioni di sport, grazie anche alla resistenza all'acqua IPX4. Disponibili ora a soli 103,99€ invece di 199€, vi permettono di risparmiare il 48%.

Sony LinkBuds Open, chi dovrebbe acquistarli?

I Sony LinkBuds Open sono la soluzione ideale per chi desidera un audio di qualità senza isolarsi completamente dall'ambiente circostante. Sono particolarmente indicati per gli amanti dello sport all'aperto, che hanno bisogno di rimanere consapevoli dei suoni intorno a loro per motivi di sicurezza, come i runner che si allenano su strade affollate o i ciclisti urbani. Anche chi lavora in ambienti in cui è importante non isolarsi completamente, come uffici open space o spazi co-working, troverà in questi auricolari il giusto equilibrio tra la qualità del suono e la consapevolezza ambientale.

Inoltre, la vestibilità comoda grazie al supporto Air Fitting e la classificazione IPX4 rendono i Sony LinkBuds Open adatti a lunghe sessioni di ascolto, sia in interno che in esterno, resistendo a sudore e pioggia. Sono quindi la scelta perfetta per chi cerca auricolari versatili, da utilizzare in una varietà di contesti quotidiani, dall'allenamento mattutino alla colonna sonora dello studio o del lavoro, fino al relax a fine giornata. La batteria di lunga durata assicura fino a 22 ore di musica ininterrotta, ideale per chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti.

