Nelle ultime ore su 4Chan è circolato un documento che, secondo chi lo ha condiviso, ritrarrebbe Leon S. Kennedy così come apparirà nel prossimo Resident Evil Requiem. Al momento non esistono conferme ufficiali: l’origine del file è anonima, non verificata, e potrebbe trattarsi di un semplice mock-up o di materiale fuori contesto. In assenza di riscontri da parte di Capcom, la prudenza è d’obbligo.

Ricordiamo che Capcom ha annunciato Resident Evil Requiem durante il Summer Game Fest del 6 giugno 2025, fissando la data di uscita al 27 febbraio 2026. Il titolo è il nono capitolo principale della serie e utilizza il RE Engine. È previsto su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e anche su Nintendo Switch 2 al lancio.

Sul fronte narrativo, Requiem introduce la nuova protagonista Grace Ashcroft, agente/analista federale chiamata a indagare su una scia di omicidi legati al Wrenwood Hotel; la comunicazione ufficiale parla di un ritorno ai capisaldi della serie con la possibilità di passare tra visuale in prima e in terza persona e un’ambientazione che richiama luoghi storici dell’universo di Biohazard.

Recentemente Capcom ha inoltre confermato la versione Switch 2 con trailer dedicato durante il Nintendo Direct di settembre e un comunicato ufficiale; parallelamente, ha fatto sapere che non ci saranno nuovi dettagli su Requiem nello special program del TGS 2025, spegnendo sul nascere aspettative di annunci ravvicinati.

Nel corso dell’estate sono circolati rumor e analisi secondo cui Leon non sarebbe il protagonista del gioco, scelta giustificata dal team con l’intenzione di esplorare nuove direzioni narrative dopo i remake, lasciando spazio a personaggi inediti come Grace. Tutto ciò non esclude apparizioni o ruoli di supporto, ma evidenzia quanto sia fragile la base di partenza del file emerso oggi su 4Chan.