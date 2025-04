Addio mal di schiena con questa sedia Musso ora a un prezzo imbattibile!

La sedia ergonomica Musso H80 Pro è disponibile sul sito ufficiale a soli 339,50€ invece di 822,95€, applicando il coupon H80 di 30€ sul prezzo già scontato di 369,50€! Dotata di supporto lombare Tri-Zone Dynamic, braccioli Adapti Flex 6D e tessuto Ultra Breathe, vi garantirà comodità e adattabilità superiori durante le lunghe sessioni di lavoro. La qualità è certificata TÜV Rheinland e protetta da ben 12 anni di garanzia.

Sedia da ufficio Musso H80 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La sedia da ufficio Musso H80 Pro è consigliata a professionisti e smart worker che trascorrono molte ore seduti e cercano una soluzione che tuteli la loro salute posturale senza compromessi. Con il suo supporto lombare Tri-Zone Dynamic che copre oltre l'80% dell'area dorsale e i braccioli Adapti Flex 6D completamente regolabili, questa sedia va a soddisfare le esigenze di chi soffre di dolori alla schiena o vuole prevenirli, adattandosi perfettamente a qualsiasi corporatura tra i 150 cm e i 190 cm, fino a 150 kg di peso.

La sedia è progettata per offrire un'esperienza ergonomica completa grazie a un design a tre zone indipendenti di supporto per la colonna vertebrale, che si adatta alle curve naturali della schiena. Il poggiaschiena è regolabile in altezza fino a 6 cm, consentendo un adattamento preciso alla statura dell’utente. Il sedile può essere spostato in avanti o indietro di 5 cm, garantendo un supporto ottimale alle gambe e una corretta postura. Il poggiatesta meccanico a tre dimensioni offre un ampio angolo di regolazione per sostenere il collo in ogni posizione. Per un comfort extra, è dotata di un poggiapiedi retrattile, ideale per i momenti di relax. L’inclinazione fino a 135° consente di distendersi comodamente, mentre l'alzata a gas di sicurezza certificata SGS di livello quattro assicura stabilità e affidabilità quotidiana.



A soli 339,50€ (usando il coupon H80 da 30€), la Musso H80 Pro rappresenta un investimento eccellente per la vostra salute e produttività. Rispetto al prezzo originale di 822,95€, vi garantisce qualità certificata TÜV Rheinland e una garanzia di 12 anni. Per chi trascorre molte ore alla scrivania, questa sedia ergonomica da ufficio offre una comodità che il vostro corpo apprezzerà ogni giorno.

