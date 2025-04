Secretlab TITAN Evo da sogno: RISPARMIA 100€ su questi modelli esclusivi ed ergonomici!

Secretlab ha appena lanciato una promozione imperdibile dedicata a tutti gli appassionati di gaming e design ergonomico: alcuni esclusivi modelli della serie Secretlab TITAN Evo 2022 sono ora disponibili con uno sconto straordinario di 100€, passando dal prezzo originale di 624€ a soli 524€. È l'occasione perfetta per chi desidera unire prestazioni di alto livello e stile unico nella propria postazione.

Vedi le offerte su SecretLab

Offerte SecretLab, perché approfittarne?

I modelli in promozione includono vere e proprie edizioni da collezione: la versione "casa Lannister" ispirata a Game of Thrones, il modello "Cloud9" dedicato all'iconico team di esports, la sedia "The Joker" perfetta per gli amanti dell’universo DC Comics, l'edizione speciale "DOTA 2" pensata per i fan del celebre MOBA e l’intramontabile "Superman", sempre firmato DC Comics. Ognuna di queste varianti abbina il comfort e le tecnologie avanzate della sedia da gaming Secretlab TITAN Evo a design esclusivi che valorizzeranno ogni setup.

La Secretlab TITAN Evo 2022 è celebre per il suo sistema di supporto lombare L-ADAPT a 4 vie, progettato per adattarsi dinamicamente alla vostra postura e offrire il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco o lavoro. Il cuscino cervicale magnetico, realizzato in memory foam e arricchito da un gel rinfrescante, garantisce un supporto ottimale per la testa, mentre i braccioli 4D in metallo con tecnologia CloudSwap permettono di personalizzare facilmente l’esperienza d’uso. Il rivestimento in NEO Hybrid Leatherette, 12 volte più resistente rispetto alla classica pelle PU, assicura una lunga durata mantenendo una sensazione di lusso al tatto. Infine, la base del sedile a forma di ciottolo è studiata per distribuire meglio la pressione e migliorare la postura complessiva.

Disponibile in tre taglie – Small, Regular e XL – la Secretlab TITAN Evo si adatta perfettamente a ogni tipo di corporatura, assicurando il giusto supporto sia per i giocatori più giovani sia per quelli adulti.

Questa straordinaria promozione è valida solo per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte. Se desiderate investire in una delle migliori sedie da gaming attualmente sul mercato, approfittate subito di questa opportunità irripetibile: elevare il vostro comfort non è mai stato così conveniente!

