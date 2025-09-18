Se sei un appassionato di videogiochi, sai quanto può essere costoso mantenere aggiornati tutti i tuoi giochi preferiti. Fortunatamente, con Xbox Game Pass Ultimate 3 Months puoi accedere a centinaia di titoli di alta qualità a un prezzo mensile conveniente. Su Instant Gaming, questo abbonamento è disponibile a 34,79 € invece di 54€, con uno sconto del 36%: un’occasione da non perdere per ampliare la tua libreria senza svuotare il portafoglio.

Cosa include Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi?

L’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate combina tre servizi fondamentali per ogni gamer:

Xbox Live Gold 3 mesi per giocare online con i tuoi amici e accedere a offerte esclusive.

con i tuoi amici e accedere a offerte esclusive. Xbox Game Pass 3 mesi per console che ti permette di scaricare e giocare a oltre 100 giochi di alta qualità.

che ti permette di scaricare e giocare a oltre 100 giochi di alta qualità. Xbox Game Pass 3 mesi per PC così da avere un’esperienza completa anche su computer.

In pratica con un unico abbonamento, puoi avere tutto ciò di cui hai bisogno per giocare ovunque e in qualsiasi momento.

Perché scegliere Xbox Game Pass Ultimate?

Xbox Game Pass Ultimate non è solo un abbonamento: è la chiave per scoprire nuovi titoli e divertirsi con amici e comunità online. Se sei un fan dei giochi d’azione, degli RPG o delle avventure multiplayer, avrai sempre qualcosa di nuovo da provare. La piattaforma aggiorna costantemente la libreria, garantendoti titoli freschi e aggiornati senza costi aggiuntivi.

Se vuoi accedere a una libreria di oltre 100 giochi di alta qualità, giocare online con gli amici e ottenere il massimo dalla tua console o PC, Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi su Instant Gaming è l’opzione ideale. Con il prezzo scontato a soli 34,79€, non c’è momento migliore per entrare nel mondo Xbox e scoprire il tuo prossimo gioco preferito.

