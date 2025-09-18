Blizzard Entertainment ha finalmente svelato i dettagli della Stagione 10 di Diablo IV, intitolata Caos Infernale, in arrivo il 23 settembre.

Questa nuova stagione promette di essere una delle più oscure e brutali di sempre: il caos divora ogni angolo di Sanctuarium e fa il suo ritorno un volto storico della saga, il temuto Bartuc, Signore del Caos. Preparati a varchi instabili, orde infernali sempre più feroci e nuove ricompense che cambieranno il tuo modo di giocare.

Ex Condottiero del Sangue e figura iconica della lore di Diablo, Bartuc torna per tormentare i viandanti. Questa volta veste i panni del Signore del Caos, evocando Portali del Caos che alterano dinamicamente il campo di battaglia, costringendo i giocatori ad adattare la loro strategia sul momento.

Potrai sfidarlo durante le Orde Infernali accumulando Etere Bruciante e, se riuscirai a sconfiggerlo, otterrai le migliori ricompense della stagione, inclusa la tanto ambita Armatura del Caos.

Prodotto in caricamento

La modalità endgame a ondate si rinnova completamente: le Ondate del Caos introducono incontri progressivamente più letali, perfetti per mettere alla prova le build più avanzate. Il Concilio Decaduto sarà il fulcro di questa sfida e, a ogni incontro, uno dei suoi membri assumerà il ruolo di Oratore del Consiglio, dotato di abilità potenziate per rendere la battaglia ancora più pericolosa.

La reputazione stagionale sbloccherà tratti del Caos esclusivi per ogni classe, in grado di rivoluzionare completamente le configurazioni di gioco. L’Armatura del Caos, invece, darà una seconda vita agli oggetti unici, consentendo di portarli al massimo potenziale e perfino di equipaggiarli in slot insoliti, per build mai viste prima.

Nuovi portali instabili appariranno durante le Maree Infernali e le Spedizioni da Incubo. Una volta chiusi, ricompenseranno i giocatori con bottini di altissimo livello e la preziosa Deformazione Infernale, una risorsa utile a potenziare i tratti del Caos e a scalare la progressione stagionale.

La Stagione 10 sembra voler spingere ancora di più il focus sull’endgame, proponendo contenuti che premiano sia i giocatori hardcore che quelli che amano sperimentare con build sempre nuove. Il ritorno di un personaggio iconico come Bartuc è un colpo al cuore per i veterani della serie e un’ottima occasione per i nuovi arrivati di scoprire uno dei villain più affascinanti della lore di Diablo.