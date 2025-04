Saldi Risparmia e Gioca su My Nintendo Store: OFFERTE IMPERDIBILI solo fino al 27 aprile!

Nintendo ha appena lanciato l’attesissima promozione Saldi Risparmia e Gioca, una straordinaria occasione per tutti gli appassionati del mondo videoludico che desiderano ampliare la propria collezione digitale su Nintendo Switch senza spendere troppo. Con sconti fino al 33%, avrete la possibilità di acquistare alcuni dei titoli più iconici del catalogo Nintendo a prezzi ribassati. Ma attenzione: le offerte sono valide solo fino al 27 aprile, quindi conviene affrettarsi!

Vedi le offerte su My Nintendo Store

Saldi Risparmia e Gioca, perché approfittarne?

Tra i protagonisti della promozione troviamo Animal Crossing: New Horizons, il celebre life simulator che vi catapulterà su un’isola deserta da trasformare in un paradiso personale. Il gioco è disponibile a soli 39,99€ invece di 59,99€, con uno sconto del 33%. Una proposta perfetta per rilassarsi e vivere un’esperienza immersiva, a ritmo lento ma ricca di sorprese.

A questo si affianca Paper Mario: Il Portale Millenario, remake dell’amatissimo RPG per GameCube, anch’esso in offerta a 39,99€. Un’avventura cartoonesca con dialoghi brillanti, enigmi creativi e combattimenti a turni dal sapore unico. Perfetto per chi cerca una storia avvincente e fuori dagli schemi.

Per i nostalgici del retrogaming, Nintendo World Championships: NES Edition è proposto a 19,99€, offrendo un’entusiasmante raccolta di sfide tratte dai classici 8-bit. Ideale per mettere alla prova i propri riflessi con una selezione di giochi leggendari.

Non manca poi Kirby Star Allies, un platform cooperativo coloratissimo e coinvolgente, anch’esso in promozione a 39,99€. Unitevi a Kirby e ai suoi amici per salvare il mondo a colpi di dolcezza e poteri speciali!

Acquistare sul My Nintendo Store, l’e-commerce ufficiale di Nintendo, significa accedere in esclusiva a un’ampia gamma di contenuti digitali e fisici: console, giochi, Amiibo, accessori e merchandise, tutto in un unico luogo. Il modo perfetto per vivere l’universo Nintendo in tutta la sua ricchezza.

I Saldi Risparmia e Gioca sono disponibili per un periodo limitato: non perdete l’occasione di portare a casa titoli straordinari a un prezzo ridotto. Giocate di anticipo e approfittate subito delle offerte!

