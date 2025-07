Su Amazon trovate Saints Row (Criminal Customs Edition) per PS5 a soli 8,50€ invece di 12,36€, con uno sconto del 31%! Questa edizione esclusiva di Amazon vi catapulterà nel selvaggio mondo di Santo Ileso, dove costruirete il vostro impero criminale. Include una decappottabile personalizzata Saints e un giubbotto antiproiettile firmato, perfetti per dominare le strade in grande stile.

Saints Row (Criminal Customs Edition) per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Saints Row (Criminal Customs Edition) per PS5 si rivolge agli appassionati di giochi d'azione open world che cercano un'esperienza sfrenata e ricca di adrenalina. Questo titolo è perfetto per chi ama i sandbox criminali dove poter costruire il proprio impero dalla strada, ideale per i giocatori che apprezzano la libertà di personalizzazione estrema del personaggio, dei veicoli e delle armi. La Criminal Customs Edition soddisfa inoltre i collezionisti grazie agli esclusivi contenuti bonus inclusi.

Il gioco risponde alle esigenze di chi desidera vivere avventure cooperative senza interruzioni, potendo condividere l'intera campagna con un amico in modalità drop-in/drop-out. Saints Row cattura l'attenzione di chi cerca un gameplay che spazia dagli scontri a fuoco agli inseguimenti automobilistici, fino al volo con tute alari. L'ambientazione di Santo Ileso, la più vasta della serie, offre nove distretti unici che soddisfano la voglia di esplorazione di chi ama perdersi in mondi virtuali ricchi di dettagli e opportunità criminali.

L'edizione include bonus esclusivi come una decappottabile personalizzata e un giubbotto antiproiettile firmato Saints. Con la sua combinazione di azione frenetica, libertà esplorativa e personalizzazione estrema, Saints Row vi garantirà ore di intrattenimento puro in stile gangster.

