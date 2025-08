Se desiderate espandere lo spazio di archiviazione della vostra console senza rinunciare a prestazioni elevate, questa offerta Amazon sul Corsair SSD MP600 PRO LPX da 1TB è l'occasione perfetta: è disponibile a soli 89,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 134,34€.

Corsair SSD MP600 PRO LPX 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Corsair SSD MP600 PRO LPX da 1TB è un'unità M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 progettata per offrire una velocità di lettura sequenziale fino a 7.100 MB/s e una scrittura sequenziale fino a 6.800 MB/s, valori che superano abbondantemente i requisiti della PS5 per l'espansione della memoria interna. Questo si traduce in tempi di caricamento drasticamente ridotti, consentendovi di avviare i giochi quasi istantaneamente e migliorare la fluidità complessiva dell'esperienza gaming.

Grazie alla sua interfaccia PCIe Gen4 x4 e al supporto allo standard NVMe 1.4, questo SSD è ideale anche per chi desidera un'unità ad alte prestazioni su PC da gaming o workstation. Il dissipatore di calore in alluminio a basso profilo preinstallato garantisce una dissipazione termica ottimale, prevenendo il throttling e mantenendo le massime prestazioni anche sotto carico prolungato.

Compatibile al 100% con Sony PlayStation 5, Corsair MP600 PRO LPX si installa facilmente nello slot dedicato, senza necessità di accessori aggiuntivi. Una volta montato, viene immediatamente riconosciuto dal sistema e pronto all'uso, ampliando istantaneamente la capacità di memorizzazione disponibile.

A meno di 90€, rappresenta una delle migliori scelte per chi desidera un SSD veloce, affidabile e ottimizzato per PS5, senza spendere una fortuna. Approfittatene ora prima che l'offerta scada. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per PS5 per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon