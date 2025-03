PS5 Pro in OFFERTA: porta a casa la console dei tuoi sogni con uno SCONTO IMPERDIBILE!

Se state cercando la console gaming definitiva, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta sulla Sony PS5 Pro. Grazie al coupon "PSPRMAR25", disponibile su eBay, potete acquistarla a soli 688€ invece del prezzo usuale di 718€, con un risparmio immediato di 30€. Un'opportunità unica per portare a casa la nuova PS5 Pro a un prezzo eccezionale!

NB: ricordatevi di usare il coupon "PSPRMAR25" per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout

Vedi offerta su eBay

PS5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

PlayStation 5 Pro rappresenta l'evoluzione definitiva della celebre console di Sony, progettata per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di gioco senza precedenti. Grazie alla tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ogni titolo viene ottimizzato per offrire la massima fluidità e un livello di dettaglio superiore. Con 2 TB di memoria di archiviazione, avrete spazio a sufficienza per installare una vasta libreria di giochi senza preoccuparvi della gestione dello storage.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa console è il supporto al 4K con Ray Tracing avanzato, che vi consente di giocare a 60 fps stabili, arrivando fino a 120 fps per i titoli compatibili. Se siete amanti della grafica ultra-definita, sarete felici di sapere che PS5 Pro supporta anche l'8K, garantendo un livello di realismo impressionante.

Oltre alla pura potenza grafica, PS5 Pro offre una serie di tecnologie innovative pensate per migliorare l'esperienza di gioco. Tempest 3D Audio vi immergerà completamente nei mondi virtuali, mentre il supporto alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e ai 120 Hz di output renderà il gameplay più fluido e reattivo che mai. Il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller DualSense completano l'esperienza, offrendo un livello di immersione senza precedenti.

Non dimenticate la compatibilità con i giochi PS4, che beneficeranno di un miglioramento grafico e prestazionale grazie alla potenza della PS5 Pro. Grazie all'SSD ultraveloce e al sistema I/O integrato, i tempi di caricamento saranno ridotti al minimo, permettendovi di entrare subito in azione.

Questa offerta su eBay è limitata, quindi non lasciatevela scappare! Utilizzate subito il coupon "PSPRMAR25" in fase di checkout e portate a casa PS5 Pro a soli 688€ prima che sia troppo tardi.

