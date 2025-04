PS5 Digital Edition: ULTIMA OCCASIONE per risparmiare prima dell'aumento!

Sony ha appena lanciato una vera e propria doccia fredda per tutti gli appassionati di videogiochi: il prezzo della PS5 Digital Edition è aumentato ufficialmente a partire da oggi, 14 aprile 2025, in numerosi mercati tra cui Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda. L’annuncio, arrivato attraverso un aggiornamento sul PlayStation Blog, ha confermato che la versione digitale della console – quella senza lettore ottico – passa da 449,99€ a 499,99€, con effetto immediato.

PS5 Digital Edition, perché acquistarla ora?

Il rincaro appena comunicato da Sony non lascia spazio a dubbi: i nuovi prezzi sono già ufficiali, ma non tutti i rivenditori online hanno ancora aggiornato i listini. Questo significa che avete ancora pochissimo tempo per acquistare la PlayStation 5 Digital Edition al prezzo precedente di 449,99€, prima che anche gli ultimi negozi online si adeguino ai nuovi standard imposti da Sony.

Parliamo di una finestra temporale brevissima, forse di poche ore, in cui potrete ancora trovare la console next-gen a un prezzo più vantaggioso. Considerando che non si tratta di una promozione, ma di un aumento ufficiale e permanente, è evidente quanto questa sia l’ultima occasione reale per evitare di pagare 50 euro in più per lo stesso prodotto.

Va inoltre sottolineato che, mentre la PS5 con lettore ottico e la futura PS5 Pro non subiscono variazioni di prezzo, il modello Digital è l’unico ad essere colpito da questo aumento. Nessuna giustificazione chiara è stata fornita da Sony, se non un generico riferimento a “contesti economici complessi”.

Se state pensando di acquistare la console Sony, il momento giusto è adesso. Ogni minuto che passa aumenta il rischio che anche gli ultimi rivenditori aggiornino il prezzo a 499,99€. Agite subito, prima che sia troppo tardi.

PS5 Digital Edition, dove acquistarla?