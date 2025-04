PREORDER aperti per il busto LEGO di Iron Man e Iron Spider-Man!

I busti LEGO di Iron Man e Iron Spider-Man sono ora in preordine sul sito ufficiale LEGO. Il busto di Iron Man MK4, ispirato all'armatura vista in "Iron Man 3", è composto da 436 pezzi e sarà disponibile dal 1° giugno a 59,99€. Il busto di Iron Spider-Man, che riproduce il costume apparso in Avengers: Infinity War, contiene 379 pezzi e sarà rilasciato il 1° agosto al prezzo di 59,99€.

Busto LEGO di Iron Man MK4

Il Busto di Iron Man MK4 LEGO è uno straordinario tributo a uno dei supereroi più iconici del Marvel Cinematic Universe. Composto da 436 pezzi, ricrea fedelmente l'armatura MK4 indossata da Tony Stark in "Iron Man 3" dei Marvel Studios. Tra i dettagli più impressionanti ci sono le alette regolabili sul retro, i cannoni a spalla retrattili e la testa ruotabile, che rendono questo set un pezzo da collezione unico. La base robusta include una targhetta con il nome e una minifigure di Iron Man che può essere rimossa. Con dimensioni di 17 cm di altezza, 17 cm di larghezza e 8 cm di profondità, questo busto è il regalo perfetto per gli appassionati del mondo Marvel.

Vedi sul sito LEGO

Busto LEGO di Iron Spider-Man

Il busto LEGO di Iron Spider-Man è un pezzo da collezione ideale per gli appassionati di Marvel. Questo straordinario modellino ritrae Spider-Man con l'iconica armatura di Iron Man, arricchito da dettagli come le braccia meccaniche mobili e la testa rotante. Il set comprende anche due basi intercambiabili: una con spazio per una minifigure removibile di Iron Spider-Man e una senza, offrendo così diverse possibilità di esposizione. Con dimensioni di 17 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 11 cm di profondità, questo busto sarà sicuramente apprezzato da chi ama l'universo Marvel e i set LEGO.

Vedi sul sito LEGO