PRENOTA Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition e ottieni l'esclusivo portachiavi GRATIS!

Se siete appassionati di RPG e desiderate immergervi in un'avventura sci-fi senza precedenti, allora non potete lasciarvi sfuggire Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, disponibile in preorder su My Nintendo Store al prezzo di 59,99€. Il titolo sarà ufficialmente disponibile dal 20 marzo 2025, offrendo ai giocatori un mondo aperto vasto e ricco di misteri da esplorare.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Acquistando il gioco in preordine su My Nintendo Store, avrete diritto a un esclusivo portachiavi in metallo dedicato all'universo di Xenoblade. Questo gadget da collezione, delle dimensioni di circa 4 cm, vi permetterà di portare con voi un pezzo di questo epico mondo ogni volta che aprite la porta di casa.

La nuova edizione di Xenoblade Chronicles X offre grafica aggiornata e contenuti aggiuntivi, tra cui nuovi sviluppi nella storia, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente. La trama ci trasporta nel 2054, quando un conflitto intergalattico tra due razze aliene porta alla distruzione della Terra. Gli ultimi sopravvissuti umani, a bordo della Balena Bianca, trovano rifugio su Mira, un pianeta inesplorato. Qui, nei panni di un agente BLADE, il vostro compito sarà quello di garantire la sopravvivenza dell'umanità, esplorando il pianeta e affrontando minacce sconosciute.

Un ulteriore incentivo all'acquisto è l'Exploration Support Pack, un pacchetto bonus disponibile per chi acquista il gioco su Nintendo eShop o riscatta il codice della versione fisica entro il 6 aprile 2025. Questo pack include 100.000 crediti, potenti armi, una corazza avanzata e diversi potenziatori, elementi che vi daranno un vantaggio iniziale nell'esplorazione di Mira.

Non perdete questa occasione per rivivere uno dei migliori RPG di fantascienza in una versione migliorata. Effettuate subito il preordine su My Nintendo Store e preparatevi a un'avventura epica!

