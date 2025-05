Pre-ordini aperti per Nintendo Switch 2 sullo store Nintendo!

I preordini per Nintendo Switch 2 sono ora aperti sullo store ufficiale Nintendo! La nuova evoluzione della console è disponibile nella versione standard a 469,99€, oppure nel bundle con Mario Kart World a 509,99€. Entrambe le opzioni sono riservate esclusivamente ai membri Nintendo Switch Online. La console sarà disponibile dal 5 giugno e supporta il nuovo standard microSD Express per un'espansione di memoria più veloce. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità, le scorte si stanno esaurendo rapidamente!

Nintendo Switch 2, chi dovrebbe acquistarla?

La nuova Nintendo Switch 2 rappresenta l'evoluzione perfetta per tutti gli appassionati del mondo Nintendo che desiderano vivere l'esperienza di gioco al massimo delle potenzialità. Questo pre-order è particolarmente consigliato ai gamer che hanno amato la prima Switch e ora cercano prestazioni migliorate, grafica più definita e nuove esclusive. La console è l'ideale per chi gioca sia in mobilità che sulla TV di casa, soddisfacendo le esigenze di chi non vuole rinunciare alla versatilità che ha reso celebre la prima versione, ma con specifiche tecniche al passo coi tempi.

Per chi è alla ricerca del massimo, il bundle con Mario Kart World rappresenta l'opzione più vantaggiosa, offrendo subito uno dei titoli più attesi del catalogo. Gli utenti più esigenti apprezzeranno anche il nuovo standard microSD Express per l'espansione di memoria, che garantisce velocità di caricamento superiori. Con un sistema totalmente rinnovato ma fedele alla filosofia Nintendo, la Switch 2 soddisferà sia i fedeli della prima ora che i nuovi giocatori pronti a entrare nell'universo delle esclusive della grande N.

Il pre-order della Nintendo Switch 2 è un'opportunità da non perdere per tutti gli appassionati Nintendo. Con il lancio previsto per il 5 giugno e le scorte che si esauriscono rapidamente, prenotare ora la console vi garantirà di essere tra i primi a scoprire la nuova generazione di gaming portatile. Un investimento che unisce innovazione e la qualità che da sempre contraddistingue il marchio Nintendo. Oggi è in pre-order nella versione base a 469,99€ o nel bundle con Mario Kart World a 509,99€.

