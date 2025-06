Lo speaker JBL GO 4 vi conquisterà con il suo suono potente e i bassi vibranti racchiusi in un design ultra portatile. Con 7 ore di autonomia e la funzione Playtime Boost per 2 ore extra, questo altoparlante Bluetooth vi accompagnerà ovunque. La protezione IP67 lo rende impermeabile e resistente alla polvere, perfetto per piscina e doccia. Potrete collegare più diffusori per un audio stereo o utilizzare la tecnologia JBL Auracast per un suono ancora più profondo. Oggi è in offerta al minimo storico di 39,99€ invece 49,99€ con lo sconto del 20%.

Speaker JBL GO 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker JBL GO 4 è l'accessorio perfetto per chi cerca un compagno musicale versatile e affidabile. Si rivolge a studenti universitari che vogliono animare le feste in dormitorio, a giovani professionisti che desiderano portare la musica in ufficio durante le pause, e a famiglie che amano organizzare picnic e gite fuori porta. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, vi accompagnerà ovunque senza ingombrare zaini o borse.

Lo speaker JBL GO 4 è un altoparlante Bluetooth ultra-portatile che integra la tecnologia JBL Pro Sound per offrire bassi potenti e suono di qualità superiore. Con certificazione IP67, resiste ad acqua e polvere, rendendolo perfetto per uso esterno. La batteria ricaricabile garantisce fino a 7 ore di autonomia, estendibili a 9 ore con la funzione Playtime Boost. Supporta connessioni multiple tramite tecnologia JBL Auracast per creare sistemi audio più ampi.

Con un prezzo scontato da 49,99€ a soli 39,99€, lo speaker JBL GO 4 rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca qualità audio premium in formato tascabile. Vi consigliamo questo acquisto per la combinazione di portabilità, resistenza agli elementi e prestazioni sonore superiori. La versatilità d'uso, dall'outdoor al bagno, unita alla possibilità di espandere il sistema audio, lo rendono un investimento intelligente per ogni amante della musica.

