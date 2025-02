Più spazio e caricamenti velocissimi: l'SSD Lexar NM790 è in SUPER OFFERTA!

Cercate un SSD da gaming? Il Lexar NM790 è in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile di 124,54€! Questo SSD interno da 2TB, dotato di interfaccia M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe, offre prestazioni eccellenti per PS5, PC, laptop, garantendo velocità di lettura fino a 7400 MB/s e scrittura fino a 6500 MB/s. Grazie al minor consumo energetico fino al 40% rispetto ad altre unità SSD PCIe Gen 4 e la compatibilità con PlayStation 5, il Lexar NM790 rappresenta una scelta ottimale per giocatori hardcore, professionisti e creativi che cercano velocità elevata e prestazioni affidabili.

Lexar NM790, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lexar NM790 è una scelta eccellente per gli appassionati di tecnologia che cercano prestazioni di alto livello sia nel lavoro che nel gioco. Consigliato particolarmente ai giocatori e ai professionisti del settore creativo, questo disco a stato solido (SSD) offre velocità fulminee fino a 7400MB/s in lettura e 6500MB/s in scrittura, facilitando così il raggiungimento di risultati eccellenti in tempi record. Che si tratti di ridurre i tempi di caricamento nei videogiochi più recenti o di gestire file di grandi dimensioni senza interruzioni, il Lexar NM790 si dimostra all'altezza delle aspettative. Grazie alla sua compatibilità con PlayStation 5, si adatta perfettamente anche agli amanti dei videogiochi alla ricerca di un upgrade significativo delle prestazioni della propria console.

Inoltre, il Lexar NM790 è ideato per chi cerca un equilibrio tra potenza e efficienza energetica. Con un consumo energetico ridotto fino al 40% rispetto ad altre unità SSD PCIe Gen 4 con cache DRAM, rappresenta una soluzione sostenibile per coloro che desiderano ottimizzare la durata della batteria dei loro dispositivi portatili senza sacrificare la velocità o la qualità. La sua tecnologia avanzata, tra cui l'Host Memory Buffer (HMB) 3.0 e il caching Dynamic SLC, assicura una gestione dei dati fluida e performante, rendendo questo SSD interno un'aggiunta preziosa per i professionisti creativi e gli utenti che esigono il meglio dalla loro tecnologia, sia per lavoro che per divertimento.

Insomma, il Lexar NM790 è un'ottima scelta per chi cerca un SSD ad alte prestazioni, con tempi di lettura e scrittura impressionanti e un'efficienza energetica notevole. La sua compatibilità con numerosi dispositivi lo rende versatile per diversi usi, sia per lavoro che per il gioco. Con un prezzo ridotto da 139,99€ a 124,54€, rappresenta un investimento conveniente per migliorare notevolmente la velocità e la reattività del vostro sistema.

