Più di semplici speaker per PC: ecco gli stupendi Creative Pebble X!

Gli altoparlanti Creative Pebble X sono disponibili su Amazon a soli 79,99€ invece di 99,99€, con uno sconto del 20%! Attenzione: in pagina è presente un coupon da attivare per ottenere un ulteriore sconto del 20% che abbassa il prezzo fino a 63,99€! Questi eleganti diffusori vi conquisteranno con la loro illuminazione RGB personalizzabile con 16,8 milioni di combinazioni di colori e la potenza sonora fino a 15W RMS. Il design compatto con inclinazione a 45° garantisce una proiezione audio ottimale, mentre la tripla connettività (USB, Bluetooth 5.3 e AUX) offre massima versatilità per la vostra postazione.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout.

Altoparlanti Creative Pebble X, chi dovrebbe acquistarli?

Gli altoparlanti Creative Pebble X sono l'investimento ideale per gli appassionati di gaming e per i professionisti che trascorrono molte ore alla scrivania. Se cercate di elevare la vostra postazione di lavoro con un audio potente e un tocco estetico personale, questi diffusori vi conquisteranno con la loro illuminazione RGB personalizzabile tra 16,8 milioni di colori. Compatti ma sorprendentemente potenti, offrono fino a 15W RMS di potenza che può essere ulteriormente amplificata collegandoli a un adattatore USB PD da 30W.

La versatilità è un altro punto di forza che rende questi altoparlanti adatti a diversi profili di utenti: grazie alle tre opzioni di connettività (USB, Bluetooth 5.3 e ingresso AUX), si adattano sia a chi lavora con più dispositivi sia a chi desidera un'esperienza d'ascolto flessibile. Gli ingressi dedicati per cuffie e microfono rispondono alle necessità di chi alterna momenti di ascolto privato a sessioni di comunicazione, come nelle videoconferenze o nel gaming online. Con il loro design elegante e minimale, rappresentano un'opportunità eccellente per migliorare significativamente l'esperienza audio del vostro setup.

A 63,99€ invece di 99,99€ con sconto e coupon, questi altoparlanti rappresentano un'opportunità eccellente per migliorare l'esperienza audio del vostro setup. La combinazione di qualità sonora, illuminazione personalizzabile e versatilità di connessione li rende un investimento ideale per chi cerca un sistema audio compatto ma potente per PC o Mac.

Vedi offerta su Amazon