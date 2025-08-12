Venti anni non sono un traguardo qualunque. Per Pampling, brand da sempre sinonimo di creatività, qualità e stile, questo anniversario è l’occasione perfetta per dire “grazie” ai suoi clienti e festeggiare nel modo migliore: con una promozione che farà felici tutti gli amanti della moda originale. Su tutto il catalogo Pampling, è attivo uno sconto del 20% valido su ogni categoria e spedizione gratuita per ordini a partire da soli 20€. E c’è un’ulteriore sorpresa: inserendo il codice "TOMSLING" al momento dell’acquisto, riceverai un paio di calzini in omaggio (ricordatevi di aggiungerli al carrello!).

Vedi offerte Pampling

Offerte Pampling, perché approfittarne?

Il mondo Pampling è ampio e variegato, capace di accontentare ogni stile e stagione. Nel sito trovi magliette classiche e oversize, canotte e costumi, felpe, calze e pigiami, boxers, ma anche quaderni e penne. Ogni categoria è pensata per garantire qualità, stile e versatilità in ogni occasione. Le T-shirt Pampling sono realizzate in cotone 100% da 180 grammi, prodotte con stampe in serigrafia professionale, la tecnica più resistente e definita sul mercato. Ogni disegno è stampato in Spagna, con processi che assicurano colori brillanti e lunga durata, lavaggio dopo lavaggio.

Dal 2005 Pampling porta avanti una filosofia che unisce creatività, comfort e sostenibilità, con una produzione attenta e spedizioni rapide. Ogni acquisto è una promessa di qualità, e la soddisfazione dei clienti lo conferma da due decenni. Non farti scappare questa promozione!

Come se non bastasse, oltre allo sconto del 20% e alla spedizione gratuita, c’è un’ulteriore sorpresa per questa promozione Pampling: inserendo il codice "TOMSLING" al momento dell’acquisto, riceverai un paio di calzini in omaggio. Un piccolo extra che rende ancora più speciale lo shopping di questo ventesimo anniversario.

Vedi offerte Pampling