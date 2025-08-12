Venti anni non sono un traguardo qualunque. Per Pampling, brand da sempre sinonimo di creatività, qualità e stile, questo anniversario è l’occasione perfetta per dire “grazie” ai suoi clienti e festeggiare nel modo migliore: con una promozione che farà felici tutti gli amanti della moda originale. Su tutto il catalogo Pampling, è attivo uno sconto del 20% valido su ogni categoria e spedizione gratuita per ordini a partire da soli 20€. E c’è un’ulteriore sorpresa: inserendo il codice "TOMSLING" al momento dell’acquisto, riceverai un paio di calzini in omaggio (ricordatevi di aggiungerli al carrello!).
Offerte Pampling, perché approfittarne?
Il mondo Pampling è ampio e variegato, capace di accontentare ogni stile e stagione. Nel sito trovi magliette classiche e oversize, canotte e costumi, felpe, calze e pigiami, boxers, ma anche quaderni e penne. Ogni categoria è pensata per garantire qualità, stile e versatilità in ogni occasione. Le T-shirt Pampling sono realizzate in cotone 100% da 180 grammi, prodotte con stampe in serigrafia professionale, la tecnica più resistente e definita sul mercato. Ogni disegno è stampato in Spagna, con processi che assicurano colori brillanti e lunga durata, lavaggio dopo lavaggio.
Dal 2005 Pampling porta avanti una filosofia che unisce creatività, comfort e sostenibilità, con una produzione attenta e spedizioni rapide. Ogni acquisto è una promessa di qualità, e la soddisfazione dei clienti lo conferma da due decenni. Non farti scappare questa promozione!
Come se non bastasse, oltre allo sconto del 20% e alla spedizione gratuita, c’è un’ulteriore sorpresa per questa promozione Pampling: inserendo il codice "TOMSLING" al momento dell’acquisto, riceverai un paio di calzini in omaggio. Un piccolo extra che rende ancora più speciale lo shopping di questo ventesimo anniversario.