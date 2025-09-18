Se vuoi portare la tua postazione di lavoro o gaming a un livello superiore, la Secretlab MAGNUS Pro è molto più di una semplice scrivania: è una vera e propria stazione modulare e personalizzabile, progettata per chi desidera comfort, ordine e funzionalità senza compromessi. Disponibile a 943€ invece di 968€, questa scrivania regolabile in altezza unisce design elegante, innovazioni brevettate e un ecosistema unico nel suo genere.

Vedi offerta su Secretlab

Scrivania Secretlab MAGNUS Pro, chi dovrebbe acquistarla?

Quante volte hai avuto fili penzolanti e prese sparse ovunque, creando confusione sulla scrivania? Con la Secretlab MAGNUS Pro questo problema diventa un ricordo. Grazie alla colonna di alimentazione integrata, la scrivania può alimentare tutti i tuoi dispositivi con un unico cavo, mentre il vassoio passacavi nasconde prolunghe e fili, permettendo un accesso facile dall’alto attraverso una copertura incernierata. Il risultato è un piano libero da ingombri, ordinato e visivamente armonioso.

Il comfort è fondamentale, e Secretlab lo sa. La scrivania offre regolazioni elettriche precise, che permettono di impostare l’altezza da 650 mm a 1250 mm. Il pannello di controllo integrato consente di salvare fino a tre altezze preimpostate, così da passare facilmente da lavoro seduto a lavoro in piedi senza interruzioni. Questo aggiunge movimento alla tua giornata, contribuendo a migliorare postura e benessere durante lunghe ore al computer.

Per completare la tua postazione, Secretlab propone la sedia TITAN Evo, la più avanzata tecnologicamente e pluripremiata. Scelta dai principali giocatori di E-sport, professionisti e oltre 3 milioni di utenti in tutto il mondo, la sedia TITAN Evo a 624€ offre supporto lombare regolabile, ergonomia avanzata e materiali di alta qualità, perfetta per essere abbinata alla MAGNUS Pro.

Se desideri una postazione in grado di unire ordine, comodità, tecnologia e stile, la Secretlab MAGNUS Pro è l’investimento ideale. Grazie alla gestione dei cavi, alle regolazioni precise e agli accessori modulari magnetici, puoi finalmente creare un ambiente di lavoro o gaming su misura, ergonomico e altamente personalizzato. Approfitta dell’offerta attuale a 943€ invece di 968€ e trasforma la tua esperienza quotidiana con una delle scrivanie regolabili più belle sul mercato.

