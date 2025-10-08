One Piece Odyssey Deluxe Edition per Nintendo Switch vi attende con un'offerta imperdibile su Amazon a soli 29,90€ invece di 39,99€, con uno sconto del 25%! Questa versione premium include il gioco base, lo scenario aggiuntivo "Reunion of Memories" e set di costumi esclusivi per vivere un'avventura RPG originale nell'universo di One Piece. Unitevi a Luffy e alla sua ciurma nell'isola misteriosa di Waford, dove dovrete riunire i compagni separati dal naufragio e svelare i segreti di questa terra sconosciuta attraverso combattimenti a turni strategici e attacchi combinati devastanti.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Prodotto in caricamento

One Piece Odyssey Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

One Piece Odyssey Deluxe Edition per Nintendo Switch è perfetto per tutti i fan della serie di Eiichiro Oda che desiderano un'esperienza RPG completa e portatile. Vi conquisterà se siete appassionati di giochi di ruolo a turni e cercate una storia originale ambientata nell'universo di One Piece, con la possibilità di controllare tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia. È ideale anche per chi vuole rivivere i momenti più iconici della saga attraverso il sistema dei ricordi condivisi.

One Piece Odyssey Deluxe Edition per Nintendo Switch è un RPG a turni che vi porterà nell'isola misteriosa di Waford. Il gioco include contenuti esclusivi come lo scenario aggiuntivo "Reunion of Memories" e set di costumi unici. Supporta la modalità TV e portatile e il salvataggio cloud. La versione Deluxe celebra i 25 anni del manga con una storia originale dove controllerete diversi membri della ciurma di Cappello di Paglia.

Con un prezzo scontato da 39,99€ a soli 29,90€, questa Deluxe Edition rappresenta un'occasione imperdibile per i fan di One Piece. Vi consigliamo l'acquisto perché otterrete non solo il gioco completo ma anche contenuti esclusivi come costumi inediti e scenario bonus, il tutto nella comodità della portabilità di Nintendo Switch. La riduzione di prezzo del 25% rende questo RPG ricco di contenuti un investimento eccellente per vivere un'avventura originale nell'universo dei pirati più amati.

Vedi offerta su Amazon