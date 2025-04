Nintendo Switch 2 Pro Controller: PRENOTALO ORA su Amazon!

Se siete appassionati di gaming e desiderate portare la vostra esperienza su Nintendo Switch 2 a un livello superiore, il Nintendo Switch 2 Pro Controller è ora disponibile in preorder su Amazon al prezzo di 89,99€. Il lancio ufficiale è previsto per il 4 giugno 2025. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhìata al nostro articolo dedicato ai preorder della prossima console Nintendo per ulteriori consigli.​

Nintendo Switch 2 Pro Controller, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo controller di nuova generazione offre una serie di funzionalità avanzate progettate per migliorare il vostro gameplay. Tra le novità più rilevanti spicca il pulsante C, che consente di accedere rapidamente al menu di GameChat, una piattaforma integrata che facilita la comunicazione vocale e video con altri giocatori. ​

Inoltre, il controller è dotato dei pulsanti posteriori GL/GR configurabili, permettendovi di personalizzare i comandi in base alle vostre preferenze e ottenere un controllo più intuitivo durante le sessioni di gioco. Un'altra caratteristica significativa è la presenza di una presa audio da 3,5 mm, che supporta sia cuffie che microfono, offrendo una soluzione pratica per l'audio in-game e le comunicazioni. ​

​

Il Nintendo Switch 2 Pro Controller mantiene le funzionalità apprezzate del suo predecessore, come il Rumble HD 2, i comandi di movimento e il supporto integrato per gli amiibo. Include anche un pulsante di cattura, che vi permette di registrare e condividere facilmente i momenti salienti delle vostre partite.

Nel pacchetto è incluso un cavo di ricarica USB-C, garantendo una ricarica rapida e una connessione stabile. Con un design ergonomico e migliorato, questo controller è pensato per offrire comfort anche durante le sessioni di gioco più prolungate.​

Non perdete l'opportunità di migliorare la vostra esperienza di gioco con il Nintendo Switch 2 Pro Controller. Prenotatelo ora su Amazon al prezzo di 89,99€ e siate tra i primi a riceverlo al momento del lancio, previsto per il 4 giugno 2025.

Vedi offerta su Amazon