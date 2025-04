Nintendo Switch 2: PRENOTA ORA gli accessori ufficiali!

Nintendo ha aperto i preorder dei nuovi accessori ufficiali per Nintendo Switch 2, la console di nuova generazione in arrivo il 5 giugno 2025. Si tratta di una selezione pensata per arricchire l’esperienza di gioco fin dal primo giorno, già disponibile prenotazione su Amazon, Gamestop, My Nintendo Store e altri rivenditori selezionati. Tra i prodotti più attesi spiccano la telecamera USB, il Nintendo Switch 2 Pro Controller e le innovative microSD Express, ideali per chi desidera prestazioni elevate e massima compatibilità.

Nintendo Switch 2, perché prenotare subito gli accessori?

In cima alla lista troviamo la telecamera per Nintendo Switch 2, una telecamera USB-C progettata per la nuova console. Grazie alla compatibilità con la funzione GameChat, vi permetterà di avviare videochiamate direttamente dal dispositivo, sia in modalità portatile che docked. Il design compatto e la lente regolabile, uniti all’otturatore per la privacy, la rendono perfetta per l’uso quotidiano.

Accanto a essa, il nuovo Nintendo Switch 2 Pro Controller introduce migliorie significative rispetto al modello precedente. Oltre al supporto per HD Rumble 2 e ai comandi di movimento, presenta un jack per cuffie integrato, pulsanti programmabili e una batteria da 40 ore. È l’ideale per sessioni prolungate e una risposta precisa nei titoli più competitivi.

Per espandere la memoria di sistema, Nintendo propone le microSD Express, finalmente ottimizzate per supportare le velocità richieste dalla nuova architettura della console. Disponibili in vari tagli, assicurano caricamenti rapidi e massimo spazio per i vostri giochi.

Completano la lineup altri accessori ufficiali come il caricatore Joy-Con 2 e la nuova custodia protettiva con pellicola per lo schermo, perfetti per proteggere e mantenere sempre operativi i vostri dispositivi.

Gli accessori per Nintendo Switch 2 sono prenotabili già da ora e saranno spediti in contemporanea con il lancio della console. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di essere pronti al debutto con il meglio dell’hardware ufficiale, ottimizzato per la nuova generazione Nintendo. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhìata al nostro articolo dedicato ai preorder della prossima console Nintendo per ulteriori consigli.

