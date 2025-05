Mouse Logitech per l’eSport oggi al minimo storico: solo 99€!

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è ora disponibile su Amazon al minimo storico di 99,00€ invece di 134,99€, con uno sconto del 27%! Progettato con i migliori giocatori di esport, questo mouse gaming wireless ultraleggero (60g) vi sorprenderà con il suo sensore HERO 2 da 44.000 DPI e la precisione professionale. Gli switch ibridi LIGHTFORCE garantiscono click tattili e nitidi, mentre la tecnologia LIGHTSPEED offre prestazioni wireless da torneo con 88 ore di autonomia.

Mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è la scelta ideale per i gamer competitivi. Se fate parte di quella categoria di giocatori che considera ogni millisecondo e ogni grammo cruciale per la vittoria, questo dispositivo ultraleggero da soli 60g vi cattureranno con la sua precisione estrema. Il sensore HERO 2 con tracciamento a 44.000 DPI e la tecnologia wireless LIGHTSPEED a bassa latenza sono progettati per chi compete a livello professionale o aspira a farlo, eliminando ogni possibile ostacolo tra voi e la vostra performance ottimale.

Non solo per i professionisti dell'esport, questo mouse si rivela prezioso anche per chi trascorre lunghe sessioni di gioco e cerca comfort senza rinunciare alle prestazioni. L'autonomia di 88 ore con una singola ricarica USB-C vi permetterà di concentrarvi esclusivamente sul gioco, mentre i piedini in PTFE garantiscono scorrevolezza impeccabile su qualsiasi superficie. Gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE offrono quel feedback tattile che i giocatori esigenti ricercano, assicurando precisione e affidabilità in ogni situazione di gioco, dal puntamento preciso nei shooter alle rapide sequenze di click nei MOBA.

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo di qualità professionale. Le sue caratteristiche tecniche, la leggerezza estrema e la lunga autonomia vi cattureranno completamente, trasformando la vostra esperienza di gioco con prestazioni da veri professionisti. Oggi è disponibile su Amazon al minimo storico di 99€ invece di 134,99€, con uno sconto del 27%.

