Meta Quest al MINIMO STORICO + Batman gratis: è ora di giocare sul serio!

Il Meta Quest 3S da 128GB è ora disponibile su Amazon al minimo storico di 299€ invece di 329,99€! Questo visore all-in-one vi permette di immergervi completamente nella realtà virtuale con un'elaborazione grafica doppia rispetto al precedente modello. L'offerta include "Batman: Arkham Shadow" in omaggio e una prova di 3 mesi di Meta Quest+, per un valore aggiuntivo di 70€. Versatile e wireless, trasforma qualsiasi ambiente in un cinema personale o in un campo di gioco virtuale.

Meta Quest 3S da 128 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Meta Quest 3S è consigliato a tutti gli appassionati di tecnologia che desiderano entrare nel mondo della realtà virtuale e mista senza spendere una fortuna. Questo visore all-in-one è perfetto per i gamer che vogliono esplorare nuove dimensioni di gioco, con l'omaggio di "Batman: Arkham Shadow" e tre mesi di Meta Quest+ inclusi nell'offerta. È ideale anche per chi cerca un sistema di intrattenimento versatile che trasforma qualsiasi stanza in un cinema personale o per chi desidera socializzare in modi innovativi, partecipando a concerti virtuali o incontrando amici in ambienti digitali condivisi.

Le famiglie troveranno nel Meta Quest 3S un dispositivo adatto a tutti, grazie al parental control e alla possibilità di impostare autorizzazioni personalizzate per utenti dai 10 anni in su. Per i professionisti che lavorano da casa, il visore offre funzionalità di multitasking avanzate, permettendo di aprire più schermi contemporaneamente per navigare, guardare contenuti e comunicare, il tutto mantenendo la consapevolezza dell'ambiente circostante. La libertà di movimento garantita dal design wireless lo rende inoltre perfetto per chi cerca nuovi modi di allenarsi virtualmente senza fatica.

Al minimo storico di 299€ invece di 329,99€, il Meta Quest 3S rappresenta un'opportunità eccezionale, che include in omaggio Batman: Arkham Shadow e 3 mesi di Meta Quest+. Per chi desidera vivere nuove dimensioni dell'intrattenimento digitale con un dispositivo potente, versatile e facile da usare, questo visore all-in-one offre un rapporto qualità-prezzo impareggiabile, rendendolo un acquisto davvero consigliato.

Vedi offerta su Amazon