Se siete appassionati di giochi di corse e desiderate vivere un'esperienza completamente nuova con i vostri amici, Mario Kart World è il titolo che fa per voi. Su Instant Gaming è attualmente disponibile a soli 65,99€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo di listino di 79,99€. Un'offerta davvero interessante per chi non vuole perdersi l'evoluzione della celebre saga Nintendo.

Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart World rappresenta un punto di svolta per il franchise: per la prima volta, infatti, le gare si svolgono in un mondo aperto e interconnesso, con tracciati che si fondono l'uno nell'altro senza interruzioni. Il titolo supporta fino a 24 giocatori online, garantendo sfide sempre adrenaliniche e imprevedibili. Una delle modalità più attese è senza dubbio la Knockout Tour, che rivoluziona le competizioni grazie a un sistema di eliminazione progressiva. Dovrete raggiungere ogni checkpoint in una posizione alta per non essere eliminati: una sfida continua che metterà alla prova la vostra abilità e concentrazione.

Per chi preferisce un approccio più rilassato, il gioco introduce anche la modalità Free Roam, che consente di esplorare liberamente l'ambiente di gioco, scattare foto, scoprire segreti nascosti e guidare senza vincoli. Un'aggiunta che amplia notevolmente la profondità dell'esperienza, rendendo Mario Kart World non solo un titolo competitivo, ma anche un vero e proprio mondo da scoprire.

Grazie allo sconto del 18% su Instant Gaming, questo è il momento perfetto per aggiungere Mario Kart World alla vostra collezione. Non solo risparmierete rispetto al prezzo pieno, ma avrete accesso immediato a uno dei giochi di corse più innovativi degli ultimi anni.

Vedi offerta su Instant Gaming