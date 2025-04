Mario Kart World: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Nintendo ha svelato nuovi dettagli e la data di uscita di una delle uscite videoludiche più attese di quest'anno: Mario Kart World. Questo titolo promette di immergere i giocatori in un'avventura epica, ricca di azione e di sfide entusiasmanti, permettendo loro di esplorare il vasto mondo delle corse arcade in modi mai visti prima. Con il lancio ufficiale che si avvicina rapidamente, è il momento perfetto per scoprire come assicurarsi una copia attraverso il preorder di Mario Kart World, nonché esplorare le diverse versioni disponibili del gioco.

Mario Kart World, cos’è e di cosa parla?

Mario Kart World, sviluppato da Nintendo EPD, rappresenta il nono capitolo della celebre serie Mario Kart. Ambientato in un universo interconnesso, il gioco introduce un design open world che consente ai giocatori di sfrecciare su pianure, attraversare città, navigare sull’acqua tra i vulcani e molto altro, con ogni luogo collegato senza soluzione di continuità. Una delle novità più significative è la possibilità di uscire dal tracciato e gareggiare sulla distanza, offrendo un'esperienza di corsa più libera e dinamica. Il roster include oltre 40 personaggi giocabili, molti dei quali con costumi alternativi, e supporta fino a 24 piloti per gara, raddoppiando il numero rispetto ai titoli precedenti.

Tra le modalità introdotte spicca la modalità Sopravvivenza, in cui i giocatori affrontano una serie di corse senza interruzioni, con eliminazioni progressive, e la modalità Corsa Libera, che permette di esplorare i circuiti senza restrizioni. Inoltre, la nuova funzionalità GameChat consente di godersi la compagnia degli amici durante le gare, anche se non sono fisicamente presenti. Il gioco supporta fino a 4 giocatori in locale sulla stessa console e fino a 24 giocatori online.

Mario Kart World, quando esce?

L'uscita di Mario Kart World è prevista per il 5 giugno 2025, in concomitanza con il lancio della Nintendo Switch 2. Il titolo sarà disponibile sia come gioco standalone che in bundle con la nuova console Nintendo.

Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart World rappresenta un'evoluzione significativa della serie, introducendo elementi di gameplay innovativi che ampliano l'esperienza di gioco tradizionale. È una scelta obbligata per i fan di lunga data di Mario Kart, ma anche per i nuovi giocatori che cercano un gioco di corse per Nintendo Switch 2 accessibile e ricco di contenuti. Le nuove modalità, il gameplay open world e le funzionalità online avanzate rendono questo titolo ideale per chi desidera immergersi in un'esperienza di corsa coinvolgente e socialmente interattiva.

Mario Kart World, quale versione acquistare?

Mario Kart World sarà disponibile in diverse edizioni, pensate per soddisfare le esigenze dei vari giocatori. L'edizione standard include il gioco base, mentre il bundle con Nintendo Switch 2 rappresenta la scelta ideale per chi desidera aggiornare la propria console.

Mario Kart World, quanto costa e dove acquistarlo?

Il prezzo di Mario Kart World è fissato a 89,99€ per la versione fisica e 79,99€ per quella digitale, un valore leggermente superiore rispetto ai capitoli precedenti della serie. Tuttavia, considerando le nuove funzionalità, il supporto fino a 24 giocatori, le modalità inedite e l’integrazione con la Nintendo Switch 2, molti appassionati considerano il prezzo pienamente giustificato. Il gioco sarà disponibile per il preorder presso i principali store digitali e fisici, tra cui il My Nintendo Store, Amazon, GameStop e altri rivenditori autorizzati.