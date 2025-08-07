Mafia Terra Madre vi trasporterà nelle terre malfamate della Sicilia di inizio '900, dove vestirete i panni di Enzo Favara in questa avvincente storia di criminalità organizzata. Su Instant Gaming trovate il gioco per PC (Steam) in uscita oggi a 37,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 24%. Domani 8 agosto uscirà la versione per Xbox Series X|S a 39,99€ invece di 50€, con lo sconto del 20%. Scoprirete un mondo spietato dove ogni scontro potrebbe essere l'ultimo, armati di coltelli, pistole e lupare autentiche del periodo, attraversando spettacolari scenari siciliani.

Mafia: Terra Madre, chi dovrebbe acquistarlo?

Mafia Terra Madre è l'acquisto perfetto per tutti gli appassionati della serie Mafia che desiderano esplorare le origini della criminalità organizzata siciliana. Questo prequel vi trasporterà nella Sicilia di inizio Novecento, offrendovi un'esperienza narrativa cinematografica e coinvolgente che soddisferà la vostra sete di storie mature e complesse. Se amate i giochi d'azione in terza persona con una forte componente narrativa, questo titolo vi conquisterà completamente.

Vi calerete nei panni di Enzo Favara, un giovane determinato a entrare nel clan criminale dei Torrisi. Il gameplay combina combattimenti corpo a corpo con armi bianche e scontri a fuoco utilizzando pistole, fucili e lupare d'epoca. Potrete esplorare liberamente gli scenari siciliani, spostandovi a piedi, a cavallo o guidando automobili d'epoca.

Su Instant Gaming trovate il gioco per PC (Steam) in uscita oggi a 37,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 24%. Domani 8 agosto uscirà la versione per Xbox Series X|S a 39,99€ invece di 50€, con lo sconto del 20%. Questo prequel della celebre serie vi permetterà di vivere le origini della mafia attraverso una storia avvincente e ambientazioni mozzafiato. Si tratta di un titolo che promette di mantenere gli standard narrativi e tecnici che hanno reso famosa la saga Mafia.

