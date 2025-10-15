Il Lexar ARES PRO da 1TB è disponibile su Amazon a soli 117,31€ invece di 149,99€, con uno sconto del 22%! Questo SSD PCIe Gen5 vi offre velocità di lettura fino a 14.000 MB/s, perfetto per gaming AAA e applicazioni AI. Con la tecnologia Thermal Defender e compatibilità PS5, è l'upgrade ideale per le vostre prestazioni gaming. 5 anni di garanzia inclusi!

Lexar ARES PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Lexar ARES PRO è l'upgrade ideale per gamer appassionati e professionisti creativi che non vogliono compromessi sulle prestazioni. Se vi dedicate al gaming AAA, al montaggio video in 4K o utilizzate applicazioni di intelligenza artificiale, questo SSD PCIe Gen5 vi garantirà velocità di lettura fino a 14.000 MB/s, eliminando i fastidiosi tempi di caricamento e permettendovi di lavorare con fluidità anche sui progetti più complessi. La compatibilità con PS5 lo rende perfetto anche per espandere la memoria della vostra console.

Gli appassionati di tecnologia che cercano il massimo delle prestazioni troveranno nel Lexar ARES PRO un investimento duraturo nel tempo. Grazie alla tecnologia Thermal Defender e al sistema di dissipazione avanzato, potrete sfruttare appieno le potenzialità del vostro sistema senza preoccuparvi del surriscaldamento. La retrocompatibilità con PCIe 4.0 e la garanzia di 5 anni completano un pacchetto che soddisfa sia le esigenze attuali che quelle future.

Il Lexar ARES PRO è un SSD NVMe M.2 da 1TB che sfrutta l'interfaccia PCIe 5.0 per raggiungere velocità di lettura fino a 14.000 MB/s e scrittura fino a 7.500 MB/s. Integra un controller a 8 canali con cache dinamico SLC che garantisce fino a 1.600K IOPS in lettura e 1.000K IOPS in scrittura. La tecnologia Thermal Defender con fogli di grafite assicura una gestione termica ottimale durante le sessioni intensive. È completamente compatibile con PC, laptop e PS5, supportando sia PCIe 5.0 che 4.0.

A 117,31€ invece di 149,99€, il Lexar ARES PRO rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca prestazioni di fascia alta a un prezzo competitivo. Le velocità PCIe 5.0, la gestione termica avanzata e la compatibilità universale lo rendono ideale per gaming, editing video e applicazioni AI. Con 5 anni di garanzia e il software DiskMaster incluso, vi offrirà prestazioni professionali e affidabilità a lungo termine. Un investimento intelligente per chi vuole il massimo dalle proprie applicazioni.

